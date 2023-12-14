Путин связал проблемы с вакцинами от кори с нехваткой яиц

Всплеск заболеваемости корью в России связан с приехавшими из стран с низкой иммунизацией людьми, заявил Путин. Проблемы с вакциной от кори он связал с недостатком яиц, которые используются в производстве препаратов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Video

Всплеск заболеваемости корью в России связан с людьми, переехавшими в том числе с территории Украины, где был низкий уровень иммунизации, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии. Комментируя вопрос наличия вакцин от кори, краснухи и паротита, Путин назвал ситуацию «сбоем» и связал его возникновение с недостатком яиц.

«Такой технический сбой на самом деле, он вызывает сожаление. Это связано, как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы оно было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества», — сказал президент.

Он подчеркнул, что все необходимые решения на этот счет приняты и в ближайшее время проблема будет решена. Президент ранее в ходе прямой линии оценил ситуацию с ростом цен на яйца как сбой в работе правительства.

«Такой всплеск заболевания по кори он во всем мире, один раз в четыре года взлетает. К сожалению, это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты, и с Украины. Миллионы людей переехали к нам с Украины», — добавил Путин.

По данным Росстата, с начала года рост цен на яйца к 11 декабря достиг 46,2%. На этом фоне Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу поручили принять меры для увеличения внутреннего производства куриного мяса и яиц. Также правительство одобрило обнуление ввозных пошлин на яйца из дружественных стран, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. До конца этой недели ожидаются поставки из Азербайджана, в ближайшее время — из Турции. Минсельхоз ожидает стабилизации ситуации в ближайший месяц.

В 2021 году о зависимости России от импорта куриных яиц, которые необходимы для производства вакцин, рассказывал в интервью РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Производство куриных яиц, которые употребляются в пищу, в России хорошо развито, но с инкубационными яйцами, из которых выращиваются мясные бройлеры, и яйцами, которые используются при производстве вакцин, ситуация иная, рассказывал он. В частности, для производства высококачественных вакцин нужны яйца, свободные от патогенной микрофлоры, которое в стране не развито.

Позднее Данкверт опроверг заявления о зависимости от импортных яиц для вакцин, подчеркнув, что в интервью РБК говорил исключительно о спф-яйце, предназначенном для производства отдельных видов вакцин для животных, и добавил, что Россельхознадзор работает над снижением зависимости от импорта.