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В Дагестане закрыли два детских сада из-за вспышки кори

Роспотребнадзор: два детских сада в Дагестане закрыты из-за вспышки кори
Фото: rospotrebnadzor_rd / Telegram
Фото: rospotrebnadzor_rd / Telegram

Два частных детских сада в Дагестане закрыли из-за вспышки кори, сообщило управление Роспотребнадзора по республике.

Расследование ведомства показало, что в этих детских садах не соблюдались требования санитарного законодательства, в том числе от посещения не отстраняли не болевших и не привитых детей.

«В результате игнорирования предписаний надзорного органа в учреждениях зарегистрированы множественные случаи заболевания корью», — говорится в сообщении. Деятельность двух детских садов приостановлена, материалы расследования передали в суд.

В начале марта в России выросла заболеваемость корью. К 20 апреля случаи заражения выявили в 44 регионах. Роспотребнадзор связывал ситуацию с прибытием мигрантов и цикличным накоплением непривитых людей.

В марте в Дагестане выявили 100 случаев кори, а апреле — почти 200 случаев заболевания. Ситуацию называли «напряженной, но контролируемой». Вторичного распространения кори не произошло.

Тогда региональное управление Роспотребнадзора также сообщало о нарушениях в частных детских садах, касавшихся профилактики кори. Так, в организациях не обнаружили списков детей, информации о профилактических прививках, а детей принимают после болезни без справок от педиатров.

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Корь передается воздушно-капельным путем, среди симптомов — температура до 40 градусов, насморк, сухой кашель, конъюнктивит, сыпь.

Прививки от кори проводятся двукратно: детям в возрасте одного года (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Кроме того, иммунизация необходима всем взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее.

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Дагестан корь детский сад Роспотребнадзор
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