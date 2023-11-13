Один из факультетов МГУ перешел на дистанционку из-за кори
На одном из факультетов МГУ выявлен случай кори у студента, в связи с этим в первом гуманитарном корпусе университета проведена дезинфекция, сообщили РБК в пресс-службе вуза.
Корь выявили у студента факультета мировой политики МГУ. Для этого факультета введен дистанционный режим обучения с 13 ноября по 1 декабря. Сотрудникам, в отношении которых имеются сведения о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании, разрешено работать на факультете.
«В здании (Ленинские горы, 1, корпус 51) проведена дезинфекция. Организовано медицинское наблюдение за контактными. Медицинский научно-образовательный центр МГУ проводит вакцинацию среди студентов и преподавателей факультета мировой политики МГУ, не имеющих сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании», – рассказали в пресс-службе.
В деканате другого факультета, расположенного в первом гуманитарном корпусе, сообщили РБК, что распоряжении о закрытии всего здания не было, студенты учатся по расписанию.
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