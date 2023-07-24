В Пензенской области выявили 78 случаев заражения корью
Число заразившихся корью в Пензенской области достигло 78 человек, сообщил минздрав региона.
«В Пензенской области зарегистрировано 78 случаев кори. География распространения, помимо Городищенского района, вышла на Кузнецк, Пензу, Шемышейку и Неверкино», — заявил глава местного минздрава Вячеслав Космачев.
По словам замминистра, начальника управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марины Воробьевой, в августе в регион доставят 3 тыс. доз вакцины против кори. «Пока активными темпами у нас идет иммунизация контактных лиц, отказников и подчищающая вакцинация групп риска», — отметила она. В минздраве региона добавили, что наиболее уязвимой группой лиц, с которой необходимо тщательно работать, являются иностранцы, приехавшие в Россию работать, и вахтовики из Пензенской области.
С января в России участились случаи заражения корью. По данным Роспотребнадзора, большинство заболевших — дети. При этом иммунизация населения составляет 97%. Большинство россиян привиты или переболели в детстве.
Корь передается воздушно-капельным путем. Среди симптомов — высокая температура, вплоть до 40 градусов, насморк, сухой кашель, конъюнктивит, сыпь. Корь может нанести серьезный вред органам дыхания и центральной нервной системе.
Прививки от кори проводятся двукратно: детям в возрасте одного года (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Кроме того, иммунизация необходима всем взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее.