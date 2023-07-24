В Пензенской области выявили 78 случаев заражения корью

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Число заразившихся корью в Пензенской области достигло 78 человек, сообщил минздрав региона.

«В Пензенской области зарегистрировано 78 случаев кори. География распространения, помимо Городищенского района, вышла на Кузнецк, Пензу, Шемышейку и Неверкино», — заявил глава местного минздрава Вячеслав Космачев.

По словам замминистра, начальника управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марины Воробьевой, в августе в регион доставят 3 тыс. доз вакцины против кори. «Пока активными темпами у нас идет иммунизация контактных лиц, отказников и подчищающая вакцинация групп риска», — отметила она. В минздраве региона добавили, что наиболее уязвимой группой лиц, с которой необходимо тщательно работать, являются иностранцы, приехавшие в Россию работать, и вахтовики из Пензенской области.

С января в России участились случаи заражения корью. По данным Роспотребнадзора, большинство заболевших — дети. При этом иммунизация населения составляет 97%. Большинство россиян привиты или переболели в детстве.