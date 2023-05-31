Общество , 0 Поделиться Поделиться В больнице в Красноярске ввели карантин из-за вспышки кори среди детей В отделении больницы в Красноярске ввели карантин из-за вспышки кори среди детей

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