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В больнице в Красноярске ввели карантин из-за вспышки кори среди детей

В отделении больницы в Красноярске ввели карантин из-за вспышки кори среди детей

Карантин объявлен в одном из отделений городской больницы № 20 в Красноярске после того, как у двоих детей обнаружили корь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный санитарный врач по региону Дмитрий Горяев.

В настоящий момент корью в регионе болеют семь человек: четверо взрослых и трое детей.

«Последние два случая зарегистрированы в красноярской городской больнице № 20 среди детей одного отделения, в котором введен карантин до особого распоряжения. Все контактные находятся под медицинским наблюдением», — сообщил Коряев.

С января в России участились случаи заражения корью. По данным Роспотребнадзора, большинство заболевших — дети. При этом иммунизация населения составляет 97%. Большинство россиян привиты или переболели в детстве, что исключает эпидемическое распространение заболевания.

Причиной роста заболевания Роспотребнадзор называет накопление числа непривитых людей. Однако в начале мая стало известно, что за первый квартал текущего года темпы вакцинации от заболевания выросли на 68%.

Корь передается воздушно-капельным путем. Среди симптомов — высокая температура, вплоть до 40 градусов, насморк, сухой кашель, конъюнктивит, сыпь. Корь может нанести серьезный вред органам дыхания и центральной нервной системе.

Прививки от кори проводятся двукратно: детям в возрасте одного года (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Кроме того, иммунизация необходима всем взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее.

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Красноярский край Роспотребнадзор корь Больница карантин Дети
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