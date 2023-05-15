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В Белгородской области выявили первые случаи кори

Роспотребнадзор: в Белгородской области выявили первые случаи кори, в том числе у детей
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Белгородской области выявили первые случаи кори, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Заразились две женщины в возрасте 22 и 58 лет, а также два ребенка, девятимесячный и девятилетний. Все заболевшие — непривитые или без сведений об иммунизации, отметили в ведомстве.

Случаи зарегистрировали в Белгороде, Белгородском районе и Старом Осколе. Заболевшие заразились в других регионах — Ингушетии, Московской и Курской областях. Больные сообщили, что находились в местах, где были зафиксированы случаи кори.

Медицинские работники начали обходить квартиры в поисках людей, контактировавших с заболевшими. Тем, кто не проходил вакцинацию от кори, рекомендовано сделать прививку в кратчайшие сроки.

В белгородском управлении Роспотребнадзора отметили, что в целом по России наблюдается рост числа заболевших корью. Это объясняется недостаточной долей привитых взрослых и детей, объяснил регулятор.

В конце апреля Роспотребнадзор сообщил, что случаи заболевания корью выявлены в 44 регионах страны. В январе—марте было зарегистрировано 1089 таких случаев. Ситуация с заболеваемостью корью в России осложняется, но не требует системных ограничений, считает главный санитарный врач Анна Попова.

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Корь — вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Отличается высокой заразностью, сопровождается высокой температурой, насморком, конъюнктивитом, а также сыпью, появляющейся спустя несколько суток. Специфического лечения кори не существует, единственный способ избежать болезни — вакцинация.

Теги
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