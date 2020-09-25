Оценка ущерба из-за аварии на «Норникеле» выросла на ₽43 млрд

На месте ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) оценил затраты на восстановление водных биологических ресурсов после разлива топлива на ТЭЦ-3 «Норникеля» в 40 млрд руб. Еще в 3,5 млрд в институте оценили стоимость утраченных водных биоресурсов, она должна быть возмещена государству в виде штрафа, говорится в сообщении ВНИРО, поступившем в РБК.

Таким образом, общий ущерб водным биоресурсам, который слагается из суммы штрафа и затрат на их восстановление, ВНИРО оценил в 43,5 млрд руб.

В начале июля Росприроднадзор объявил, что экологический ущерб, причиненный водным объектам и почве в результате аварии, составил почти 148 млрд руб. Таким образом, с учетом оценки ВНИРО, общая сумма претензий выросла до 191,5 млрд руб.

ВНИРО подсчитал, что на восстановление водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы потребуется 18 лет. В институте полагают, что необходимо будет построить три рыборазводных завода, которые должны будут выпустить 9 тыс. т мальков ценных пород рыбы.

Материал дополняется.