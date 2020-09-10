«Норникель» посчитал преждевременным иск о возмещении ₽147,7 млрд

В компании считают, что пока рано говорить о конкретной сумме ущерба после разлива топлива на ТЭЦ-3 под Норильском

Территория ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

ГМК «Норильский никель» назвал обращение Росприроднадзора в суд за компенсацией убытков из-за разлива топлива под ТЭЦ-3 преждевременным. Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Красноярского края иск о возмещении Норильско-Таймырской энергетической компанией (НТЭК) вреда окружающей среде в размере 147,7 млрд руб. после аварии под Норильском.

«Ликвидационные мероприятия на водных объектах завершены, но экспертиза объемов собранных нефтепродуктов еще не проведена. Компания активно участвовала в экспертном диалоге на площадке рабочей группы Минприроды. Результатом нашей совместной работы должен стать план рекультивации. По-прежнему считаем, что только после завершения работ и экспертизы можно точно определить количество топлива, которое попало в водные объекты и почву, а значит, определить корректную сумму ущерба», — сообщили в «Норникеле».

Там также выразили надежду на то, что рассмотрение дела в суде «позволит объективно разобраться в последствиях аварии и результатах ликвидации».

О направлении иска в Арбитражный суд Минприроды сообщило утром 10 сентября. Это произошло несмотря на то, что «Норникель» назвал расчеты, проведенные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, основанными на принципах, которые привели к искажению результатов.

В свою очередь, в Минприроды еще в конце августа заявляли о том, что рассчитывают получить штраф от компании без суда.

Авария на ТЭЦ-3 под Норильском произошла 29 мая. Тогда в результате из резервуара вылилось 21 тыс. т топлива. Норильско-Таймырская энергетическая компания, которой принадлежит ТЭЦ, заявила, что причиной разлива стало проседание свай из-за таяния вечной мерзлоты.

По данным Росприроднадзора, около 6 тыс. т топлива попало в грунт, а остальные 15 тыс. т утекли в водоемы, в том числе в реки Амбарная и Далдыкан и их притоки. Общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.