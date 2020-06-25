Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

По мнению главы Рособрнадзора, систему дистанционного обучения нужно «доводить до ума», чтобы использовать во время сезонных вспышек простудных заболеваний

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Полученный во время пандемии COVID-19 опыт перевода школьников на дистанционное обучение будет использоваться в будущем во время сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает ТАСС.

«Всегда у нас в стране осенью и весной вспышки простудных заболеваний. Вот сейчас делать надо так, чтобы эти вспышки — иногда по пол-класса дома сидят — проходили незаметно для тех даже, кто болеет, без ущерба. Чтобы он мог подключиться к родному классу, посмотреть, как проходит урок и даже поучаствовать в уроке. Вот это все надо делать и доводить эту систему до ума. Конечно, на это уйдет несколько лет, но это делать надо», — сказал чиновник.

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