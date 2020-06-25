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Рособрнадзор оценил готовность регионов к проведению ЕГЭ

Тестовая проверка показала, что практически все регионы страны уже готовы к проведению Единого государственного экзамена
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Почти все российские регионы готовы к проведению кампании по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Трансляцию его пресс-конференции ведет МИА «Россия сегодня».

«Буквально сейчас идет апробация, апробируется вся техника фактически и работа организаторов по печати контрольно-измерительных материалов. Сейчас по московскому времени у нас как раз участвуют Москва и все регионы, которые в московском часовом поясе заканчивают апробацию. На сегодняшний день мы видим готовность практически всех субъектов», — сказал Музаев.

Он напомнил, что в этом году у школьников не будет возможности пересдать экзамены. Это решение Музаев объяснил тем, что выпускники уже получили аттестаты. Таким образом, у школьников будет только одна попытка, отметил он.

Минпросвещения утвердило новое расписание ЕГЭ
Общество
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ранее Музаев пообещал, что результаты ЕГЭ в 2020 году можно будет узнать до 15 августа. «Те даты, которые все видят в расписании, с учетом резервных дней в августе, рассчитаны именно из соображения, что мы успеем обработать и выдать результаты до 15 августа», — сказал он. По его словам, все вузы увидят эти результаты и смогут в течение как минимум 10 дней провести отбор, а дальше выпустить приказы о зачислении.

При этом боязнь заразиться коронавирусной инфекцией не будет признана уважительной причиной, из-за которой выпускник может не идти на ЕГЭ. «У нас в порядке экзамена боязнь перед экзаменом или эпидемией, к сожалению, не прописана. Может, к счастью», — уточнил Музаев. Он добавил, что страх перед тем, что что-то произойдет, для комиссии «не является объективной причиной». Для пропуска экзамена потребуются «веские документы» с обоснованием, при их отсутствии пересдача будет невозможна.

Рособрнадзор пообещал выставить оценки за ЕГЭ до 15 августа
Общество
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Новое расписание ЕГЭ Минпровещения опубликовало 17 июня. Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня. Первые экзамены пройдут в пятницу, 3 июля.

Основное расписание ЕГЭ:

  • 3 июля — география, литература, информатика;
  • 6 июля — русский язык;
  • 7 июля — русский язык;
  • 10 июля — профильная математика;
  • 13 июля — история, физика;
  • 16 июля — обществознание, химия;
  • 20 июля — биология, иностранные языки, за исключением раздела «Говорение»;
  • 22 июля — иностранные языки, раздел «Говорение»;
  • 23 июля — иностранные языки, раздел «Говорение».

Резервными днями для тех, кто не сдал по уважительным причинам экзамен, установлены 24 и 25 июля.

Для не явившихся по уважительным причинам на экзамены в рамках основного расписания и для других случаев установлено следующее расписание:

  • 3 августа — география, литература, информатика, иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, история;
  • 5 августа — русский язык;
  • 7 августа — обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), профильная математика.

Пропустившие по уважительной причине экзамен в этой фазе смогут сдать его 8 августа.

Авторы: Виктория Полякова, Владислав Гордеев
Теги: ЕГЭ, Рособрнадзор, тесты
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