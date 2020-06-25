Рособрнадзор оценил готовность регионов к проведению ЕГЭ

Тестовая проверка показала, что практически все регионы страны уже готовы к проведению Единого государственного экзамена

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Почти все российские регионы готовы к проведению кампании по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Трансляцию его пресс-конференции ведет МИА «Россия сегодня».

«Буквально сейчас идет апробация, апробируется вся техника фактически и работа организаторов по печати контрольно-измерительных материалов. Сейчас по московскому времени у нас как раз участвуют Москва и все регионы, которые в московском часовом поясе заканчивают апробацию. На сегодняшний день мы видим готовность практически всех субъектов», — сказал Музаев.

Он напомнил, что в этом году у школьников не будет возможности пересдать экзамены. Это решение Музаев объяснил тем, что выпускники уже получили аттестаты. Таким образом, у школьников будет только одна попытка, отметил он.

Ранее Музаев пообещал, что результаты ЕГЭ в 2020 году можно будет узнать до 15 августа. «Те даты, которые все видят в расписании, с учетом резервных дней в августе, рассчитаны именно из соображения, что мы успеем обработать и выдать результаты до 15 августа», — сказал он. По его словам, все вузы увидят эти результаты и смогут в течение как минимум 10 дней провести отбор, а дальше выпустить приказы о зачислении.