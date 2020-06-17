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Пандемия коронавируса ,  
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Попова сочла возможным возобновление очной работы школ с 1 сентября

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что с началом учебного года школы возобновят работу в очном режиме. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Достаточно высокая доля уверенности на сегодня есть о том, что в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты», — сказала Попова.

Попова напомнила, что Роспотребнадзор подготовил специальные рекомендации для организации учебного процесса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Кроме того, сегодня ситуация с коронавирусом «в общем-то управляемая», отметила она.

Роспотребнадзор рекомендовал отменить перемены в российских школах
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Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Российские школы прекратили очные занятия в связи с эпидемией коронавируса в середине марта. Так, в московских школах сначала объявили свободное посещение, а с 21 марта учреждения полностью перешли на удаленную работу. Последний звонок для выпускных классов также перевели в онлайн-формат.

Согласно разработанным рекомендациям Роспотребнадзора, для возобновления занятий в школах необходимо начинать первый урок в разное время для разных классов, а также минимизировать общение между учениками в ходе учебного дня. Кроме того, в ведомстве рекомендовали проводить дезинфекцию помещений во время перемен и не устраивать в школах массовые мероприятия.

Теги: пандемия, коронавирус, школы
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