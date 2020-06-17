Попова сочла возможным возобновление очной работы школ с 1 сентября

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что с началом учебного года школы возобновят работу в очном режиме. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Достаточно высокая доля уверенности на сегодня есть о том, что в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты», — сказала Попова.

Попова напомнила, что Роспотребнадзор подготовил специальные рекомендации для организации учебного процесса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Кроме того, сегодня ситуация с коронавирусом «в общем-то управляемая», отметила она.

Российские школы прекратили очные занятия в связи с эпидемией коронавируса в середине марта. Так, в московских школах сначала объявили свободное посещение, а с 21 марта учреждения полностью перешли на удаленную работу. Последний звонок для выпускных классов также перевели в онлайн-формат.