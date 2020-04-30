Минпросвещения рекомендовало завершить учебный год в школах до 5 июня

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В условиях эпидемии коронавируса министерство просвещения выпустило рекомендации для регионов по срокам завершения учебного года в школах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава министерства Сергей Кравцов озвучил их на совещании с руководителями региональных органов управления образованием. Однако окончательное решение будут принимать власти регионов России с учетом эпидемиологической обстановки на местах.

Когда министерство рекомендовало завершить учебный год:

для 1-8 классов — 15 или 16 мая, а с 15 до 25 мая организовать дополнительную поддержку внеурочной деятельности и программ воспитания;

для 10-х классов — 29 или 30 мая;

для 9-х и 11-х классов — 5 июня.

«Мы подготовили данные рекомендации в тесном диалоге с психологами, с экспертным сообществом, исходя из необходимости, прежде всего, обеспечить ребятам полноценный отдых и в психологическом и в физическом плане», — заявил министр. «Мы рассчитываем, что осенью ребята смогут полноценно вернуться в школу», — добавил Кравцов.