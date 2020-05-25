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Как проходят последние звонки в российских городах. Фоторепортаж

Последние звонки российских школьников в этом году проходят виртуально из-за пандемии коронавируса. 25 мая Минпросвещения провело онлайн-марафон в поддержку учеников, где тех поздравили известные блогеры и артисты.
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Из-за пандемии COVID-19 Министерство просвещения России рекомендовало проводить последние звонки в школах в онлайн-формате.

На фото: директор пятигорской средней школы № 12 Анна Пономарева обращается к выпускникам школы в режиме онлайн

Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Крымские школьники отметили последний звонок 23 мая. Общекрымский последний звонок транслировался в прямом эфире телеканалом «Крым 24». Глава республики Сергей Аксенов поздравил выпускников и призвал их воспринимать​ происходящее как «уникальный опыт».

На фото: школьница в Крыму смотрит Общекрымский последний звонок

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Челябинской области для выпускников была создана программа «Последний звонок онлайн».

На фото: выпускницы во время последнего звонка около сельской школы села Миасское Челябинской области

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости
Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Некоторые школьники отметили последний звонок, несмотря на запрет массовых мероприятий.

На фото: выпускники средней школы отпускают воздушные шары после празднования последнего звонка в парке Гагарина в Симферополе

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Выпускники одной из школ Новосибирска фотографируются на Михайловской набережной во время праздничных гуляний в честь окончания учебного года

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Выпускница смотрит онлайн-трансляцию последнего звонка у себя дома в Челябинской области

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Москве последний звонок прошел 23 мая.

На фото: директор общеобразовательной школы № 2127 Инна Казакова во время интернет-трансляции последнего звонка в школьном зале

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Выпускные экзамены в этом году также пройдут​ в новом режиме: ЕГЭ будет обязательно только для тех школьников, кто собирается поступать в вузы. Остальным ученикам аттестаты будут выданы с оценками по итогам годовой успеваемости.

На фото: выпускница в школьной форме в день последнего звонка в Тамбове

Теги: мультимедиа, последний звонок
Материалы по теме
Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате
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