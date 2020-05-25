Как проходят последние звонки в российских городах. Фоторепортаж
Из-за пандемии COVID-19 Министерство просвещения России рекомендовало проводить последние звонки в школах в онлайн-формате.
На фото: директор пятигорской средней школы № 12 Анна Пономарева обращается к выпускникам школы в режиме онлайн
Крымские школьники отметили последний звонок 23 мая. Общекрымский последний звонок транслировался в прямом эфире телеканалом «Крым 24». Глава республики Сергей Аксенов поздравил выпускников и призвал их воспринимать происходящее как «уникальный опыт».
На фото: школьница в Крыму смотрит Общекрымский последний звонок
В Челябинской области для выпускников была создана программа «Последний звонок онлайн».
На фото: выпускницы во время последнего звонка около сельской школы села Миасское Челябинской области
Некоторые школьники отметили последний звонок, несмотря на запрет массовых мероприятий.
На фото: выпускники средней школы отпускают воздушные шары после празднования последнего звонка в парке Гагарина в Симферополе
Выпускники одной из школ Новосибирска фотографируются на Михайловской набережной во время праздничных гуляний в честь окончания учебного года
Выпускница смотрит онлайн-трансляцию последнего звонка у себя дома в Челябинской области
В Москве последний звонок прошел 23 мая.
На фото: директор общеобразовательной школы № 2127 Инна Казакова во время интернет-трансляции последнего звонка в школьном зале
Выпускные экзамены в этом году также пройдут в новом режиме: ЕГЭ будет обязательно только для тех школьников, кто собирается поступать в вузы. Остальным ученикам аттестаты будут выданы с оценками по итогам годовой успеваемости.
На фото: выпускница в школьной форме в день последнего звонка в Тамбове