Как проходят последние звонки в российских городах. Фоторепортаж

Выпускные экзамены в этом году также пройдут​ в новом режиме: ЕГЭ будет обязательно только для тех школьников, кто собирается поступать в вузы. Остальным ученикам аттестаты будут выданы с оценками по итогам годовой успеваемости.

На фото: выпускница в школьной форме в день последнего звонка в Тамбове