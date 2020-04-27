Матвиенко назвала невозможным полный переход на дистанционное обучение

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Очное обучение невозможно полностью заменить дистанционным. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время онлайн-конференции, пишет ТАСС.

«Это временная вынужденная мера. Хочу успокоить всех родителей, хочу вас заверить, что эта тема [перехода на постоянное дистанционное обучение] вообще не обсуждается», — пояснила Матвиенко.

По ее словам, замена стационарного очного обучения удаленным форматом не только невозможна, но и недопустима.

Ранее 27 апреля министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что к дистанционному формату обучения оказались готовы не все школы и учителя. По его словам, он сам столкнулся с этим на примере своей дочери.

Кравцов отметил сбои в работе онлайн-платформ для дистанционного обучения, которые часто зависали. Он также сообщил, что к этому нельзя было подготовиться, поскольку к резким нагрузкам на трафик не были готовы даже YouTube и Netflix. По мнению министра, во время эпидемии коронавируса на первый план нужно ставить здоровье учителей и учеников.