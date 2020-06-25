«Аэрофлот» ответил на статью о выполнении «люксовых» рейсов за рубеж

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин отказался признать рейсы «люксовыми», заверив, что попасть на них могут только те, у кого есть разрешение на въезд в страну назначения

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Перевозку пассажиров за границу в условиях ограниченного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 авиасообщения «Аэрофлот» выполняет при наличии мест в салоне используемых для перевозки грузов (медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и т.д.) лайнеров. Об этом сообщил журналистам официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

По его словам, билет на такой рейс из Москвы могут купить только те, у кого есть разрешение на въезд в страну назначения, — дипломаты, граждане соответствующей страны, россияне с двойным гражданством или видом на жительство и т.д.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что, вопреки запрету на выполнение большинства пассажирских перелетов между Россией и другими странами, «Аэрофлот» выполняет «эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж».

«Обладая определенным литературным талантом, можно назвать такие грузо-пассажирские рейсы эксклюзивными. Их эксклюзивность определяется тем, что наших туристов в большинстве своем иностранные государства принимать пока не готовы. В чем определяется «люксовость» мы, честно говоря, так и не поняли», — прокомментировал публикацию Демин.