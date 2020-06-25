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«Аэрофлот» ответил на статью о выполнении «люксовых» рейсов за рубеж

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин отказался признать рейсы «люксовыми», заверив, что попасть на них могут только те, у кого есть разрешение на въезд в страну назначения
Аэрофлот AFLT ₽80,12 -1,33% Купить
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Перевозку пассажиров за границу в условиях ограниченного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 авиасообщения «Аэрофлот» выполняет при наличии мест в салоне используемых для перевозки грузов (медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и т.д.) лайнеров. Об этом сообщил журналистам официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

По его словам, билет на такой рейс из Москвы могут купить только те, у кого есть разрешение на въезд в страну назначения, — дипломаты, граждане соответствующей страны, россияне с двойным гражданством или видом на жительство и т.д.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что, вопреки запрету на выполнение большинства пассажирских перелетов между Россией и другими странами, «Аэрофлот» выполняет «эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж».

«Обладая определенным литературным талантом, можно назвать такие грузо-пассажирские рейсы эксклюзивными. Их эксклюзивность определяется тем, что наших туристов в большинстве своем иностранные государства принимать пока не готовы. В чем определяется «люксовость» мы, честно говоря, так и не поняли», — прокомментировал публикацию Демин.

СМИ узнали о росте спроса на места в вылетающих из России бизнес-джетах
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Фото: Марина Лысцева / ТАСС

По его словам, в случае попадания на борт самолета пассажира, не имеющего права на въезд в страну назначения (в том числе и в Россию), авиакомпании выставляется штраф миграционной службой, а потому наличие такого права является «основным критерием приема к перевозке».

«С момента введения процедуры ни один человек не въехал в страну нашими рейсами, минуя процедуру регистрации через сайт госуслуг, либо процедуру получения специальных разрешений на въезд российских органов власти», — заверил представитель «Аэрофлота».

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Въезд в Россию большинства иностранцев и лиц без гражданства (за исключением дипломатов и некоторых других категорий) запрещен с 18 марта. Регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение России с другими странами приостановлено с 27 марта, однако рейсы по специальным разрешениям выполняются.

Мишустин упростил въезд и выезд из России
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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

29 апреля глава правительства Михаил Мишустин разрешил выезжать из России гражданам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей. 8 июня тот же Мишустин расширил белый список, включив в него россиян, которые отправляются за границу, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также на лечение, работу или учебу. Тем же распоряжением премьер-министра въезжать в Россию разрешили иностранцам, у которых здесь есть близкие родственники, нуждающиеся в уходе, и гражданам других стран, намеренным пройти лечение у российских врачей.

В конце мая Reuters сообщил, что состоятельные россияне все активнее используют бизнес-джеты, чтобы перебраться в другие страны, где введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения уже смягчены, а число новых заражений заметно меньше, чем в России.
 

Авторы: Мария Кокорева, Евгений Калюков
Теги: «Аэрофлот»
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СМИ узнали о люксовых рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Бизнес
СМИ узнали о росте спроса на места в вылетающих из России бизнес-джетах
Общество
Мишустин упростил въезд и выезд из России
Общество
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