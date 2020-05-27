СМИ узнали о росте спроса на места в вылетающих из России бизнес-джетах

В марте богатые россияне в основном возвращались на бизнес-джетах на родину, теперь же они покидают ее

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Состоятельные россияне все активнее используют бизнес-джеты, чтобы перебраться в другие страны, где введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 ограничения уже смягчены, а число новых заражений заметно меньше, чем в России. Об этом сообщает Reuters, по данным которого в мае частота перелетов бизнес-джетов между Россией и Европой выросла почти вдвое — с 61 в апреле до 107 (с 1 по 26 мая).

В марте таких рейсов было еще больше (250), однако тогда, как рассказали Reuters три источника в авиаотрасли, богатые россияне в основном возвращались на бизнес-джетах на родину. Теперь же они покидают Россию, вошедшую в топ-3 по числу выявленных заражений COVID-19.

«У нас много запросов: Марбелья, Жирона, Малага, Сарагоса. Люди считают, что для них безопаснее провести эти дни карантина в своих личных резиденциях», — пояснила Reuters коммерческий директор Jet Partners Маргарита Ломакина.

Регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение России с другими странами приостановлено с 27 марта. Частный самолет стал единственным способом выбраться за границу, где у многих из российских богачей есть не только дома или квартиры, но и вид на жительство или второе гражданство и где у многих живут родные.