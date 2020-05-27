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СМИ узнали о росте спроса на места в вылетающих из России бизнес-джетах

В марте богатые россияне в основном возвращались на бизнес-джетах на родину, теперь же они покидают ее
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Состоятельные россияне все активнее используют бизнес-джеты, чтобы перебраться в другие страны, где введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 ограничения уже смягчены, а число новых заражений заметно меньше, чем в России. Об этом сообщает Reuters, по данным которого в мае частота перелетов бизнес-джетов между Россией и Европой выросла почти вдвое — с 61 в апреле до 107 (с 1 по 26 мая).

В марте таких рейсов было еще больше (250), однако тогда, как рассказали Reuters три источника в авиаотрасли, богатые россияне в основном возвращались на бизнес-джетах на родину. Теперь же они покидают Россию, вошедшую в топ-3 по числу выявленных заражений COVID-19.

«У нас много запросов: Марбелья, Жирона, Малага, Сарагоса. Люди считают, что для них безопаснее провести эти дни карантина в своих личных резиденциях», — пояснила Reuters коммерческий директор Jet Partners Маргарита Ломакина.

Регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение России с другими странами приостановлено с 27 марта. Частный самолет стал единственным способом выбраться за границу, где у многих из российских богачей есть не только дома или квартиры, но и вид на жительство или второе гражданство и где у многих живут родные.

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В компании Jet Partners пояснили, что наблюдают рост числа запросов на рейсы во Францию, Испанию, Великобританию, на Кипр и в другие европейские страны. В Vip Group Aero рассказали, что с середины апреля у компании десятки запросов на полеты в Вену, Ларнаку, Ригу, в том числе от семей с детьми.

Стоимость одного рейса бизнес-джета из России в Европу Reuters оценивает в €16–25 тыс., за эту цену могут улететь до 13 пассажиров одного рейса. При покупке одного места на рейсе с другими заказчиками цена на некоторых направлениях начинается от €4 тыс.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

За последние сутки в России выявлено 8 338 случаев заражения COVID-19, что стало наименьшим результатом с 1 мая 2020 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: бизнес-джет, коронавирус
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