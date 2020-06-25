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СМИ узнали о люксовых рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Авиакомпания в июне продолжила возить пассажиров в Европу, несмотря на закрытое из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение, сообщили «Ведомости». Улететь можно было, в частности, в Нью-Йорк, Париж и Лондон
Аэрофлот AFLT ₽81,2 -1,1% Купить
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Несмотря на запрет международных полетов, «Аэрофлот» продолжает выполнять пассажирские рейсы за рубеж. Об этом со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний сообщили «Ведомости».

По информации издания, «Аэрофлот» по меньшей мере с начала июня летает из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. Изначально рейсы в эти города компания выполняла раз в неделю, однако со второй недели лета перелеты в них, кроме столиц Израиля и Южной Кореи, начали выполняться дважды в неделю. Тогда же в расписание добавили еженедельный рейс в Ниццу и два — в Барселону, на прошлой неделе также появились два рейса в Рим, указывают «Ведомости» со ссылкой на данные из системы бронирования перевозчика.

По информации системы бронирования «Аэрофлота», с которой ознакомился РБК, улететь из Москвы в Нью-Йорк можно уже 28 или 30 июня. Помимо этого, на сайте авиакомпании открыта продажа и обратных билетов. Вернуться из Нью-Йорка в Москву можно с 1 августа.

Фото: сайт "Аэрофлота"
Фото: сайт "Аэрофлота"

Фото: сайт "Аэрофлота"
Фото: сайт "Аэрофлота"

Все полеты при этом выполняются под номерами регулярных рейсов и по времени из расписания, которое было у «Аэрофлота» до пандемии. Однако продажа на эти рейсы открывается меньше чем за неделю и забронировать билеты на сайте авиакомпании на следующую неделю нельзя, пишут «Ведомости».

Вице-премьер назвал условие для открытия международного авиасообщения
Общество
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Несмотря на то что такие рейсы никак не рекламируются, спрос на них все равно очень хороший, сообщил изданию сотрудник российской авиакомпании, знакомые которого в июне улетели в Европу. Поскольку она еще не открыла границы, туда могут попасть лишь граждане Евросоюза, а также те, кто имеет гражданство или вид на жительство в одной из европейских стран, напомнили в беседе с изданием сотрудники двух авиакомпаний. Купить билеты на эти рейсы может только человек, имеющий право на въезд в эти страны, подтвердил «Ведомостям» сотрудник «Аэрофлота».

Как отмечает издание, билеты на эти рейсы стоят в разы дороже, чем перелеты такой же продолжительности по России. Например, самый дешевый билет в Рим с продолжительностью полета четыре часа обойдется в зависимости от дня вылета от 17 тыс. до 35 тыс. руб., в то время как билеты в Новосибирск авиакомпания продает от 6,1 тыс. руб.

Как пояснил изданию сотрудник «Аэрофлота», высокая цена в том числе вызвана тем, что самолеты возвращаются в Москву без пассажиров. Также, отмечает газета, в этих рейсах авиакомпания начала использовать самые большие и вместительные самолеты, которые обычно не заполняются даже в высокий летний сезон. В частности, в июне в Европу летал лайнер Airbus 350–900 на 312 мест, который у «Аэрофлота» есть лишь в одном экземпляре, пишет издание со ссылкой на данные ресурса flightradar24.

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Общество
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

«Международные грузовые рейсы разрешены. Эти рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты», — сообщили два сотрудника «Аэрофлота».

В самой авиакомпании и Росавиации на запросы издания не ответили.

О том, что из Москвы можно улететь в Нью-Йорк, сообщили и пользователи соцсетей. Девушка, прибывшая из России в этот город, пишет, что для того, чтобы попасть на рейс, не понадобилось «никаких специальных документов, ни по работе, ни на лечение или к родственникам». «Самолеты летают, билеты продаются. <...> Аэрофлот летает в воскресенье и вторник, билеты появляются каждую неделю на ближайшие дни», — указано в посте.

На фоне пандемии коронавируса Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение. Исключение было сделано лишь для вывозных рейсов для россиян, оказавшихся за рубежом, и иностранцев, которых нужно было доставить на родину.

8 июня по поручению премьер-министра Михаила Мишустина ограничения на въезд в Россию и выезд из нее были частично сняты. Теперь россияне могут отправиться за границу к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение либо по работе или учебе. Такая же мера действует и по отношению к иностранцам, которым нужно по аналогичным причинам попасть в Россию.

Источник РБК в одной из крупных авиакомпаний сообщил, что Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля. По его словам, на первом этапе Россия может возобновить полеты в 15 стран. Первыми Росавиация предложит открыть границы со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.

Автор: Виктория Полякова
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: «Аэрофлот», авиасообщение
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