СМИ узнали о люксовых рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Все полеты при этом выполняются под номерами регулярных рейсов и по времени из расписания, которое было у «Аэрофлота» до пандемии. Однако продажа на эти рейсы открывается меньше чем за неделю и забронировать билеты на сайте авиакомпании на следующую неделю нельзя, пишут «Ведомости».

Несмотря на то что такие рейсы никак не рекламируются, спрос на них все равно очень хороший, сообщил изданию сотрудник российской авиакомпании, знакомые которого в июне улетели в Европу. Поскольку она еще не открыла границы, туда могут попасть лишь граждане Евросоюза, а также те, кто имеет гражданство или вид на жительство в одной из европейских стран, напомнили в беседе с изданием сотрудники двух авиакомпаний. Купить билеты на эти рейсы может только человек, имеющий право на въезд в эти страны, подтвердил «Ведомостям» сотрудник «Аэрофлота».

Как отмечает издание, билеты на эти рейсы стоят в разы дороже, чем перелеты такой же продолжительности по России. Например, самый дешевый билет в Рим с продолжительностью полета четыре часа обойдется в зависимости от дня вылета от 17 тыс. до 35 тыс. руб., в то время как билеты в Новосибирск авиакомпания продает от 6,1 тыс. руб.

Как пояснил изданию сотрудник «Аэрофлота», высокая цена в том числе вызвана тем, что самолеты возвращаются в Москву без пассажиров. Также, отмечает газета, в этих рейсах авиакомпания начала использовать самые большие и вместительные самолеты, которые обычно не заполняются даже в высокий летний сезон. В частности, в июне в Европу летал лайнер Airbus 350–900 на 312 мест, который у «Аэрофлота» есть лишь в одном экземпляре, пишет издание со ссылкой на данные ресурса flightradar24.

«Международные грузовые рейсы разрешены. Эти рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты», — сообщили два сотрудника «Аэрофлота».

В самой авиакомпании и Росавиации на запросы издания не ответили.

О том, что из Москвы можно улететь в Нью-Йорк, сообщили и пользователи соцсетей. Девушка, прибывшая из России в этот город, пишет, что для того, чтобы попасть на рейс, не понадобилось «никаких специальных документов, ни по работе, ни на лечение или к родственникам». «Самолеты летают, билеты продаются. <...> Аэрофлот летает в воскресенье и вторник, билеты появляются каждую неделю на ближайшие дни», — указано в посте.

На фоне пандемии коронавируса Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение. Исключение было сделано лишь для вывозных рейсов для россиян, оказавшихся за рубежом, и иностранцев, которых нужно было доставить на родину.

8 июня по поручению премьер-министра Михаила Мишустина ограничения на въезд в Россию и выезд из нее были частично сняты. Теперь россияне могут отправиться за границу к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение либо по работе или учебе. Такая же мера действует и по отношению к иностранцам, которым нужно по аналогичным причинам попасть в Россию.

Источник РБК в одной из крупных авиакомпаний сообщил, что Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля. По его словам, на первом этапе Россия может возобновить полеты в 15 стран. Первыми Росавиация предложит открыть границы со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.