Пандемия коронавируса , 25 апр, 13:26
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В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
С начала пандемии общее число летальных исходов в стране выросло до 681
За минувшие сутки в России умерли 66 человек, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает оперативный штаб. В предыдущий раз рекордный прирост по числу умерших пациентов с коронавирусом в стране был зафиксирован 24 апреля, когда скончались 60 человек.
Общее число летальных исходов выросло до 681.
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