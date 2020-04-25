В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

С начала пандемии общее число летальных исходов в стране выросло до 681

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России умерли 66 человек, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает оперативный штаб. В предыдущий раз рекордный прирост по числу умерших пациентов с коронавирусом в стране был зафиксирован 24 апреля, когда скончались 60 человек.

Общее число летальных исходов выросло до 681.

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