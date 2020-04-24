Кремль предложил подождать решения о необходимости продления самоизоляции

«Неделя еще впереди есть», — сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности продления режима самоизоляции на май

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У властей России есть еще время, для того чтобы решить вопрос о необходимости продления режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Подождите, еще есть время. Вы знаете, что действует еще фактически неделю, действует этот режим. Поэтому неделя еще впереди есть», — ответил Песков на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).

В свою очередь глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что назвать сроки снятия режима самоизоляции пока невозможно.

«Как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, ограничительные меры будут поэтапно сниматься. Но не сразу и не быстро. Нужно время, чтобы не допустить повторной вспышки коронавируса <...> Никто не может сейчас сказать, когда это (снятие ограничений. — РБК) будет — 5 мая, 10 мая... Нужно потерпеть», — сказала Матвиенко.

В соответствии с указом Владимира Путина нерабочие дни из-за COVID-19 введены в России до 30 апреля. При этом в регионах России уже начали продлевать сроки действия ограничений на май. Так, например, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 22 апреля объявил об их продлении до 15 мая.