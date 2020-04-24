Кремль предложил подождать решения о необходимости продления самоизоляции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 14:36
Тест-драйв Lada 4x4. 7 вопросов к обновленному внедорожнику Авто, 14:54 Участники митинга против самоизоляции в Красноярске заявили о задержаниях Общество, 14:49 Глава Минздрава Приамурья подала в отставку по собственному желанию Общество, 14:47 Как большие данные помогают бороться с пандемией Индустрия 4.0, 14:41  Муся Тотибадзе сняла клип на новую песню «Тебя», не вставая с дивана Стиль, 14:40 Китайские ученые разгадали секрет COVID-19: разбираем новость с экспертом Индустрия 4.0, 14:38  Песков переадресовал Минобороны вопрос о мозаиках с Путиным в храме ВС Политика, 14:38 Сенатор предложил сделать «Ростех» куратором промышленных отходов Бизнес, 14:34 Курс доллара упал ниже ₽74 после решения ЦБ по ставке Quote, 14:23 СМИ узнали о втором за месяц переносе «Ролан Гаррос» Спорт, 14:22 Глава ФОМС назвала тарифы на лечение пациентов с коронавирусом Общество, 14:22 Как сельхозпроизводителям быть устойчивыми к природным катаклизмам Pro, 14:18 Центр Минобороны для больных коронавирусом в Одинцово. Фоторепортаж Общество, 14:14  ФАС предложила открыть надзорным органам данные агрегаторов такси Технологии и медиа, 14:07
Пандемия коронавируса ,  
0 

Кремль предложил подождать решения о необходимости продления самоизоляции

«Неделя еще впереди есть», — сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности продления режима самоизоляции на май
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

У властей России есть еще время, для того чтобы решить вопрос о необходимости продления режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Подождите, еще есть время. Вы знаете, что действует еще фактически неделю, действует этот режим. Поэтому неделя еще впереди есть», — ответил Песков на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).

В свою очередь глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что назвать сроки снятия режима самоизоляции пока невозможно.

«Как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, ограничительные меры будут поэтапно сниматься. Но не сразу и не быстро. Нужно время, чтобы не допустить повторной вспышки коронавируса <...> Никто не может сейчас сказать, когда это (снятие ограничений. — РБК) будет — 5 мая, 10 мая... Нужно потерпеть», — сказала Матвиенко.

В соответствии с указом Владимира Путина нерабочие дни из-за COVID-19 введены в России до 30 апреля. При этом в регионах России уже начали продлевать сроки действия ограничений на май. Так, например, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 22 апреля объявил об их продлении до 15 мая.

Власти запланировали продлить режим самоизоляции
Политика
Фото: Vitaly Nevar / Reuters

По данным источников РБК, федеральные власти также рассматривают возможность продления режима самоизоляции на майские праздники с объявлением дней между ними нерабочими. Это основной сценарий, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса.

Еще один сценарий — продление режима нерабочих недель до середины мая, сообщил другой источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса. В случае негативного развития событий не исключено продление самоизоляции до 1 июня, добавляет он.

Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России
Политика
Владимир Путин

22 апреля в интервью телеканалу CNBC Песков спрогнозировал, что число ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 достигнет пика в середине мая. «После этого мы можем ждать постепенного снижения показателей», — сказал Песков.

В четверг, 23 апреля, губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил о приближении «еще более сложного периода», а мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица не прошла еще и середину пути к победе над вирусом. «Проблема не уходит, она нарастает», — сказал Собянин.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

За последние сутки в России выявили 5849 случаев заражения COVID-19, общее число заражений превысило 68,6 тыс., умерли 615 человек.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Дмитрий Песков, самоизоляция
Материалы по теме
Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России
Политика
Глава Подмосковья предупредил о приближении «еще более сложного периода»
Общество
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter