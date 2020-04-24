Попова предложила продлить режим самоизоляции на две недели

В России все еще высок риск дальнейшего взрывного роста числа заразившихся, заявила Попова. По ее словам, прошедших двух недель режима самоизоляции мало, чтобы понять, пройдена ли «точка невозврата» по COVID-19

Анна Попова (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Нельзя остановиться на половине пути. Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода для этого заболевания. Для того чтобы остановить и быть окончательно уверенными, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало», — сказала Попова.

По ее словам, сейчас отменить режим самоизоляции нельзя, так как высока вероятность повторной вспышки заболевания. «Нельзя сегодня все открыть, потому что сегодня еще очень велики риски дальнейшего распространения и дальнейшего взрывного роста, если мы не будем соблюдать требования сегодняшнего дня еще как минимум один инкубационный период», — заявила глава Роспотребнадзора.

О том, что продлить режим самоизоляции нужно как минимум до 12 мая, заявил и директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» академик РАН Владимир Кутырев. «Это мнение, которое у нас, у специалистов, складывается — а мы обсуждали и с академическим сообществом этот вопрос, — что эти меры необходимо продолжить <...> до 12 мая как минимум. Это даст продолжение позитивных трендов», — сказал он.

В начале этого совещания Голикова попросила оценить, когда в России можно будет ослабить антивирусные ограничения. По словам вице-премьера, прогнозы важны, так как россияне уже устали от режима самоизоляции. В то же время Голикова сообщила, что за прошедшую неделю, с 17 по 24 апреля, число заразившихся коронавирусом в России выросло в 2,1 раза.