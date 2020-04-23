Собянин заявил о не прошедшей и половины пути к победе над вирусом Москве

Москва не прошла даже половину пути к победе над коронавирусом. При этом столичная система здравоохранения справляется с потоком пациентов. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия-24» мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я вижу, что мы даже середину пути не прошли», — сказал он. По его словам, сейчас медицинская система столицы справляется с растущим потоком пациентов.

Однако, по его словам, чтобы справляться с этой проблемой и дальше, необходимо увеличивать госпитальную сеть, а также численность коек и врачей.

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