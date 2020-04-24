В Москве зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

Умер 41 человек. У некоторых, включая самого молодого пациента, был сахарный диабет

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве умер еще 41 пациент с COVID-19, общее число жертв эпидемии в столице достигло 366. Об этом сообщает московский оперштаб.

Среди погибших люди в возрасте от 34 до 92 лет.

Умершие страдали и от других заболеваний. У десяти человек был сахарный диабет. Также врачи зафиксировали у скончавшихся гипертонию, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз.

Самый молодой из умерших, 34-летний мужчина, был в числе больных сахарным диабетом. При госпитализации ему поставили диагноз «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом».