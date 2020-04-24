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В Москве зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

Умер 41 человек. У некоторых, включая самого молодого пациента, был сахарный диабет
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве умер еще 41 пациент с COVID-19, общее число жертв эпидемии в столице достигло 366. Об этом сообщает московский оперштаб.

Среди погибших люди в возрасте от 34 до 92 лет.

Умершие страдали и от других заболеваний. У десяти человек был сахарный диабет. Также врачи зафиксировали у скончавшихся гипертонию, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз.

Самый молодой из умерших, 34-летний мужчина, был в числе больных сахарным диабетом. При госпитализации ему поставили диагноз «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом».

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Москва остается наиболее пострадавшим от коронавируса регионом России. Согласно последней официальной информации, в столице зафиксировано 36,9 тыс. случаев заболевания, 2735 человек выздоровели. В пятницу в городе был поставлен очередной рекорд по смертям за сутки. Накануне оперштаб сообщал о 37 умерших.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг заявил, что ситуация с распространением болезни в столице ухудшается. «Я, к сожалению, не могу сказать, что мы вышли на плато или что у нас какая-то позитивная динамика. Более того, я вижу, что мы даже середину пути не прошли», — предупредил Собянин. По его словам, в ближайшие несколько недель в городе будет дополнительно развернуто несколько тысяч коек для больных.

Собянин заявил о не прошедшей и половины пути к победе над вирусом Москве
Общество
Сергей Собянин

Глава столичного главконтроля Евгений Данчиков 24 апреля объявил, что в период майских праздников режим самоизоляции смягчен не будет из-за ежедневного прироста числа заболевших в Москве.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Москва, коронавирус, жертвы
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