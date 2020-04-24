Голикова призвала оценить ослабление карантина из-за усталости россиян

Нужно оценить, когда можно будет ослабить антивирусные ограничения, заявила Голикова. В то же время она отметила, что за прошедшую неделю, с 17 по 24 апреля, число заразившихся коронавирусом в России выросло более чем в два раза

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россияне устали от ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а потому необходимо оценить возможность их смягчения. Об этом заявила на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я понимаю, что прогнозы — это не очень хорошее дело в такой ситуации, но тем не менее они важны, потому что мы уже месяц живем в ситуации ограничений. Население устало от ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры», — сказала вице-премьер.

В то же время Голикова отметила, что за прошедшую неделю, с 17 по 24 апреля, число заразившихся коронавирусом в России выросло более чем в два раза. «Мы привыкли оценивать динамику, темп роста день ко дню, и она нас несколько успокаивает, потому что та кривая, которая развивается в Российской Федерации, носит более пологий характер», — отметила Голикова. В Центральном регионе, особенно в Москве и Подмосковье, система здравоохранения уже загружена, заявила вице-премьер.

За смягчение карантина выступает Совет по правам человека. Он предложит правительству разрешить россиянам посадить картошку на майских праздниках, поскольку для многих это «не развлечение, а способ прокормиться», а также бегать и кататься на велосипедах утром по одному.