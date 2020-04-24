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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова призвала оценить ослабление карантина из-за усталости россиян

Нужно оценить, когда можно будет ослабить антивирусные ограничения, заявила Голикова. В то же время она отметила, что за прошедшую неделю, с 17 по 24 апреля, число заразившихся коронавирусом в России выросло более чем в два раза
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россияне устали от ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а потому необходимо оценить возможность их смягчения. Об этом заявила на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я понимаю, что прогнозы — это не очень хорошее дело в такой ситуации, но тем не менее они важны, потому что мы уже месяц живем в ситуации ограничений. Население устало от ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры», — сказала вице-премьер.

В то же время Голикова отметила, что за прошедшую неделю, с 17 по 24 апреля, число заразившихся коронавирусом в России выросло более чем в два раза. «Мы привыкли оценивать динамику, темп роста день ко дню, и она нас несколько успокаивает, потому что та кривая, которая развивается в Российской Федерации, носит более пологий характер», — отметила Голикова. В Центральном регионе, особенно в Москве и Подмосковье, система здравоохранения уже загружена, заявила вице-премьер.

За смягчение карантина выступает Совет по правам человека. Он предложит правительству разрешить россиянам посадить картошку на майских праздниках, поскольку для многих это «не развлечение, а способ прокормиться», а также бегать и кататься на велосипедах утром по одному.

Московские власти отказались смягчать карантин на майских праздниках
Общество
Фото: Артем Житенев / ТАСС

По словам главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, назвать сроки снятия режима самоизоляции пока невозможно. «Как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, ограничительные меры будут поэтапно сниматься. Но не сразу и не быстро», — сказала она. Необходимо время и терпение, чтобы избежать повторной вспышки коронавируса, добавила она.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, отметила, что майские праздники — не повод для нарушения режима самоизоляции. По ее словам, срыв карантина недопустим, поскольку «все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку».

По состоянию на 24 апреля, в России известно о 68 622 случаях заражения коронавирусом во всех 85 регионах страны. С начала эпидемии умерли 615 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, выздоровели 5568 пациентов.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Евгений Калюков, Виктория Полякова
Теги: Татьяна Голикова, самоизоляция, коронавирус
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