Число умерших с подтвержденным COVID-19 в России превысило 600
Количество летальных исходов после заражения коронавирусом в Росcии превысило 600, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
За последние сутки в стране скончались 60 человек, общее количество смертей достигло 615.
Более половины всех летальных исходов зафиксировано в Москве (325), также 66 человек умерли в Московской области и 20 — в Санкт-Петербурге.
Помимо этого за сутки в стране подтвердили 5 849 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество выявленных случаев заражения с начала пандемии превысило 68,6 тыс.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (2957), Московской области (611), Санкт-Петербурге (253) и Дагестане (113). На Москву приходится более половины всех инфицированных людей, у которых обнаружили коронавирус с начала его распространения в России (36,8 тыс.).