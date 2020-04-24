Число умерших с подтвержденным COVID-19 в России превысило 600

За последние сутки в стране умерли 60 человек, общее количество летальных случаев достигло 615. В течение 24 часов в стране также выявили 5,8 тыс. случаев заражения

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Количество летальных исходов после заражения коронавирусом в Росcии превысило 600, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в стране скончались 60 человек, общее количество смертей достигло 615.

Более половины всех летальных исходов зафиксировано в Москве (325), также 66 человек умерли в Московской области и 20 — в Санкт-Петербурге.

Помимо этого за сутки в стране подтвердили 5 849 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество выявленных случаев заражения с начала пандемии превысило 68,6 тыс.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (2957), Московской области (611), Санкт-Петербурге (253) и Дагестане (113). На Москву приходится более половины всех инфицированных людей, у которых обнаружили коронавирус с начала его распространения в России (36,8 тыс.).