 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

В «Крокусе» ликвидировали открытое горение

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

Открытое горение в «Крокус Сити Холле» ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Материал дополняется

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

МЧС показало кадры разбора завалов в «Крокусе». Видео

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Опубликован список погибших в теракте

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Крокус Сити Холл МЧС Московская область Пожар теракт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
В Подмосковье 3 тыс. человек сдали кровь для пострадавших в «Крокусе» Общество, 20:03
Минздрав Подмосковья сообщил о 140 пострадавших при теракте в «Крокусе» Общество, 19:49
В Истре предупредили о рассылке сообщений «террористического характера» Общество, 19:37
В «Крокусе» ликвидировали открытое горение Общество, 19:33
Воробьев сообщил, что установлены личности 50 погибших в «Крокусе» Общество, 19:30
В России удвоили число звонков для заключенных Общество, 19:13
В Союзе торговых центров оценили ущерб «Крокусу» после теракта Общество, 19:12
Участницы соревнований в «Крокус Экспо» застряли в Москве из-за паспортов Общество, 18:54
Генсек ООН призвал страны мира сплотиться в борьбе с ИГИЛ Политика, 18:38
Банки пообещали списать кредиты погибших и пострадавших в «Крокусе» Финансы, 18:26
Василия Уткина похоронили на Никольско-Трубецком кладбище Спорт, 18:00
Федеральные телеканалы уберут из эфира рекламу в день траура Технологии и медиа, 17:58
МЧС опубликовало предварительный список погибших в «Крокус Сити Холле» Общество, 17:46
В МВД опровергли российское гражданство у подозреваемых в теракте Политика, 17:43