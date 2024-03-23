В «Крокусе» ликвидировали открытое горение
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в «Крокус Сити Холле»
Открытое горение в «Крокус Сити Холле» ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
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