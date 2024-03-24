Число пострадавших в «Крокусе» достигло 182

Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 182

По состоянию на 20:30 мск в больницах Москвы и Подмосковья, по данным областного минздрава, остается 101 человек. 20 пострадавших были выписаны, еще 61 получает медицинскую помощь амбулаторно

Фото: Юлия Морозова / Reuters

Количество пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 182, следует из обновленного списка подмосковного минздрава. Ранее там сообщали о 180 пострадавших.

По состоянию на 20:30 мск в больницах Москвы и Подмосковья остается 101 человек. 20 пострадавших были выписаны, еще 61 получает медицинскую помощь амбулаторно.

Вечером Следственный комитет сообщил, что на месте теракта обнаружены тела 137 погибших, из них трое детей. Опознаны 62 тела. Для опознания остальных нужны экспертизы ДНК. До этого сообщалось о 133 жертвах.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание концертного зала, начали расстреливать людей, подожгли помещения и скрылись.

Зал полностью выгорел, пожар удалось потушить к вечеру 23 марта. В тот же день ФСБ заявила о задержании 11 подозреваемых. Четырех из них спецслужба назвала непосредственными участниками теракта и заявила, что они планировали пересечь границу с Украиной. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

24 марта в России объявлено днем траура.