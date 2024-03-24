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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Число пострадавших в «Крокусе» достигло 182

Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 182
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
По состоянию на 20:30 мск в больницах Москвы и Подмосковья, по данным областного минздрава, остается 101 человек. 20 пострадавших были выписаны, еще 61 получает медицинскую помощь амбулаторно
Фото: Юлия Морозова / Reuters
Фото: Юлия Морозова / Reuters

Количество пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 182, следует из обновленного списка подмосковного минздрава. Ранее там сообщали о 180 пострадавших.

По состоянию на 20:30 мск в больницах Москвы и Подмосковья остается 101 человек. 20 пострадавших были выписаны, еще 61 получает медицинскую помощь амбулаторно.

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Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вечером Следственный комитет сообщил, что на месте теракта обнаружены тела 137 погибших, из них трое детей. Опознаны 62 тела. Для опознания остальных нужны экспертизы ДНК. До этого сообщалось о 133 жертвах.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание концертного зала, начали расстреливать людей, подожгли помещения и скрылись.

Зал полностью выгорел, пожар удалось потушить к вечеру 23 марта. В тот же день ФСБ заявила о задержании 11 подозреваемых. Четырех из них спецслужба назвала непосредственными участниками теракта и заявила, что они планировали пересечь границу с Украиной. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

24 марта в России объявлено днем траура.

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Юлия Овчинникова, Елена Чернышова
«Крокус Сити Холл» теракт пострадавшие
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