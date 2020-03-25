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Пандемия коронавируса ,  
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Матвиенко доложила Путину о дефиците медицинских масок и антисептиков

Президент уже принял необходимые меры, и ситуация с масками улучшилась, сообщила Матвиенко
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сообщила президенту Владимиру Путину о нехватке медицинских масок и антисептиков на фоне эпидемии коронавируса, передает «РИА Новости».

«Еще после нашего последнего заседания, на котором был поднят вопрос о том, что не хватает медицинских масок, специальных антисептических средств, я проинформировала президента об этой ситуации», — заявила Матвиенко.

По ее словам, президент уже принял решение о необходимых мерах, в результате которых обстановка с масками и антисептиками улучшилась.

«Ситуация эта уже существенно изменилась и будет изменяться дальше», — сказала Матвиенко.

Дефицит медицинских масок в аптеках возник еще в середине февраля. В частности, их нехватку Федеральная антимонопольная служба обнаружила в Москве и Карачаево-Черкесии, а позднее проблему выявили и в других регионах. Кроме того, ведомство зафиксировало рост цен на маски в рознице, в частности, в Москве он достигал 900%.

Мантуров анонсировал спад дефицита антисептиков в аптеках
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4 марта Россия ввела до 1 июня запрет на вывоз медицинских масок и бинтов, а также других медизделий. Как сообщала Матвиенко, вслед за этим все производители масок перешли на работу без выходных. 17 марта премьер-министр Михаил Мишустин обязал привлекать к выпуску масок заключенных и военных.

Глава Минпромторга Денис Мантуров, в свою очередь, сообщил о том, что швейные фабрики начали производить многоразовые медицинские маски. По словам министра, такие маски поступают в аптеки с 22 марта.

Кроме того, Мантуров анонсировал также спад дефицита антисептиков. О готовности их оперативного производства сообщала, в частности, компания «Газпром». В ней заявили, что при переработке природного газа можно вырабатывать различные производные, такие как изопропанол и этанол, которые станут основой дешевых и эффективных антисептиков.

23 марта стало известно, что в Россию привезли медицинские маски из Китая, который передал 25,5 млн защитных изделий. Прежде всего их получат волонтеры, которые приносят продукты пожилым людям, а также некоторые ведомства, в том числе Федеральная таможенная служба и МВД.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Валентина Матвиенко, медицинские маски
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