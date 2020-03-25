Матвиенко доложила Путину о дефиците медицинских масок и антисептиков

Президент уже принял необходимые меры, и ситуация с масками улучшилась, сообщила Матвиенко

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сообщила президенту Владимиру Путину о нехватке медицинских масок и антисептиков на фоне эпидемии коронавируса, передает «РИА Новости».

«Еще после нашего последнего заседания, на котором был поднят вопрос о том, что не хватает медицинских масок, специальных антисептических средств, я проинформировала президента об этой ситуации», — заявила Матвиенко.

По ее словам, президент уже принял решение о необходимых мерах, в результате которых обстановка с масками и антисептиками улучшилась.

«Ситуация эта уже существенно изменилась и будет изменяться дальше», — сказала Матвиенко.

Дефицит медицинских масок в аптеках возник еще в середине февраля. В частности, их нехватку Федеральная антимонопольная служба обнаружила в Москве и Карачаево-Черкесии, а позднее проблему выявили и в других регионах. Кроме того, ведомство зафиксировало рост цен на маски в рознице, в частности, в Москве он достигал 900%.