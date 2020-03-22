Мантуров сообщил о выпуске швейными предприятиями многоразовых масок

Фото: Linh Pham / Getty Images

Российские швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски в связи с распространением нового коронавируса. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщается на сайте министерства.

По его словам, сейчас в стране практически ежедневно запускаются новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. «Были приняты все необходимые решения, и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия», — сказал он.

Мантуров отметил, что на днях было получено регистрационное удостоверение, и с воскресенья, 22 марта, маски начали поступать в аптеки. По его словам, производители одноразовых масок продолжают работать на полную мощность.

Министр также рассказал, что Минпромторг начал централизованные поставки средств индивидуальной защиты в регионы. Первая партия поступила в Калужскую область.