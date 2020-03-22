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Мантуров сообщил о выпуске швейными предприятиями многоразовых масок

Фото: Linh Pham / Getty Images

Российские швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски в связи с распространением нового коронавируса. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщается на сайте министерства.

По его словам, сейчас в стране практически ежедневно запускаются новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. «Были приняты все необходимые решения, и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия», — сказал он.

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Мантуров отметил, что на днях было получено регистрационное удостоверение, и с воскресенья, 22 марта, маски начали поступать в аптеки. По его словам, производители одноразовых масок продолжают работать на полную мощность.

Министр также рассказал, что Минпромторг начал централизованные поставки средств индивидуальной защиты в регионы. Первая партия поступила в Калужскую область.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщал РБК, что альтернативой медицинским маскам является самодельная марлевая, сделанная из подручных средств. По его словам, она должна иметь от 16 до 32 слоев.

По последним данным, в России зарегистрировали 367 случаев заражения новым коронавирусом. За прошедшие сутки число заболевших возросло на 61 человека. В Москве число инфицированных достигло 191 человека.

Теги: Минпромторг, Денис Мантуров, коронавирус, медицинские маски
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