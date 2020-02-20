ФАС зафиксировала дефицит медицинских масок в Москве и Карачаево-Черкесии

В аптеках Москвы и Карачаево-Черкесской республики зафиксирован дефицит медицинских масок. Это следует из данных Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) по состоянию на 17 февраля.

Согласно результатам мониторинга ведомства, недостаток масок наблюдается в розничной продаже. В ведомстве пояснили, что дефицит означает отсутствие в продаже масок более чем в 50% аптек региона.

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