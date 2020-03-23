Китай передал России более 25 млн защитных масок

Самолет ВКС России доставил из Китая 25,5 млн защитных масок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Минобороны России.

Как пояснили в Минпромторге, маски направят в российские регионы волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов для пожилых людей, а также в ряд ведомств. В их числе — Федеральная таможенная служба (ФТС), Министерство внутренних дел (МВД), а также Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал начало производства на российских швейных предприятиях многоразовых медицинских масок на фоне распространения коронавируса. По словам министра, маски стали поступать в аптеки с 22 марта.

19 марта президент Владимир Путин обсудил ситуацию с коронавирусом по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином. В ходе беседы лидеры лидеры высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и углубление кооперации в медицине и разработке лекарств.