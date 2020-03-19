Мантуров анонсировал спад дефицита антисептиков в аптеках

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

Министр заявил, что в медицинские учреждения, федеральные и региональные органы исполнительной власти антисептики поступают в достаточном объеме.

«В аптеках мы рассчитываем на то, что население увидит эти объемы также примерно к понедельнику следующей недели», — сказал Мантуров.

По его словам, промышленность России способна обеспечить потребность населения в этом товаре. Министр отметил, что дефицит сложился из-за того, что объем потребления кратно превышает количество завозимых в аптеки и торговые объекты антисептиков.