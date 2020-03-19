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Мантуров анонсировал спад дефицита антисептиков в аптеках

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

Министр заявил, что в медицинские учреждения, федеральные и региональные органы исполнительной власти антисептики поступают в достаточном объеме.

«В аптеках мы рассчитываем на то, что население увидит эти объемы также примерно к понедельнику следующей недели», — сказал Мантуров.

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По его словам, промышленность России способна обеспечить потребность населения в этом товаре. Министр отметил, что дефицит сложился из-за того, что объем потребления кратно превышает количество завозимых в аптеки и торговые объекты антисептиков.

Мантуров заявил, что власти не будут ограничивать ввоз в Россию антисептиков и средств индивидуальной защиты и это поможет снизить ажиотаж. Объемы отечественного производства будут увеличены, сказал министр.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что с 20 марта Минпромторг, Росстат и Федеральная налоговая служба начнут оперативный мониторинг цен во всех регионах страны. По его словам, речь идет об антисептиках, лекарствах, медицинских изделиях, средствах индивидуальной защиты, продуктах питания и детских товарах.

Теги: Минпромторг, Денис Мантуров, коронавирус
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