«Газпром» объявил о готовности организовать производство антисептиков

«Газпром» готов организовать производство антисептиков из газа. Соответствующее сообщение компании поступило в РБК.

«Сегодня все ответственные корпорации стараются оказать содействие в борьбе с пандемией коронавируса. Ключевые факторы успеха в этой борьбе — наличие антисептиков и разработка вакцины», — говорится в сообщении «Газпрома».

В ПАО «Газпром» заявили, что при переработке природного газа можно вырабатывать различные производные, которые станут основой дешевых и эффективных антисептиков. Речь идет об изопропаноле и этаноле. Как отметили в компании, есть возможность организовать такое производство на заводах «Газпрома» в сжатые сроки в необходимых масштабах.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров объяснил, в России возник дефицит антисептиков, так как объем потребления кратно превышает количество завозимых в аптеки и торговые объекты средств. При этом он отметил, что дефицит постепенно будет спадать, и достаточные объемы антисептиков появятся в аптеках примерно к понедельнику следующей недели.