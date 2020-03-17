Военных и заключенных привлекут к производству медицинских масок

Помимо прочего Министерство промышленности и торговли будет отвечать за обеспечение аппаратами для искусственной вентиляции легких и для ЭКМО. В поручении также говорится, что министерства и Федеральное медико-биологическое агентство должны составить список организаций, готовых принять в стационары зараженных коронавирусом, и обеспечить резерв медработников.

Минюсту поручено разработать правовой акт об административной ответственности за нарушение установленных правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Минздрав и Минкомсвязь должны будут разработать специальный интернет-ресурс с актуальной информацией по коронавирусу, а ФСО — обеспечить возможность проводить все совещания в правительстве в режиме видеоконференций.

До этого на встрече с президентом Мишустин рассказал, что россияне «закупают много продуктов», хотя «никаких проблем нет». «Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — ответил тогда Владимир Путин. Вице-премьер Андрей Белоусов утверждал, что при необходимости власти России готовы ограничить поставки продуктов первой необходимости за границу, если их не будет хватать жителям страны. Однако сейчас такой нужды нет, отмечал он.

Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек, причем десять человек заразились внутри страны. Новые случаи были зафиксированы в Москве, Самарской, Калининградской, Тверской,

Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, в Подмосковье, а также в Республике Хакасия и Красноярском крае.