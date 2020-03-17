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Пандемия коронавируса ,  
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Военных и заключенных привлекут к производству медицинских масок

Председатель правительства дал поручения по профилактике коронавируса. Минобороны, Минпросвещения и ФСИН обязали обеспечить условия для производства средств индивидуальной защиты
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Председатель правительства Михаил Мишустин дал поручения по профилактике распространения коронавируса. Документ есть у РБК, он датирован 15 марта, его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству.

В документе глава кабмина, в частности, обязал Минпромторг, Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки и Росгвардию обеспечить военным, студентам и учащимся колледжей условия для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ). Источник РБК в Росгвардии подтвердил подлинность поручения. Ранее замминистра здравоохранения Сергей Краевой определил средства индивидуальной защиты как маски, халаты и лекарственные препараты. Минюст и ФСИН также обязали привлечь к изготовлению медицинских масок заключенных. Они должны производить средства защиты ежедневно, указано в поручении.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства. РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

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Кроме того, Минпромторгу поручено создать логистику для доставки СИЗ потребителям — в том числе при помощи «Почты России» и интернет-торговли. Это ведомство также отвечает за взаимодействие между федеральными и региональными властями для обеспечения россиян СИЗ и продовольствием. Продукты питания должны предоставляться населению «в достаточном количестве», сказано в документе. Медицинскими масками должны быть обеспечены и члены избирательных комиссий (этим с Минпромторгом должен заняться Центризбирком).

Помимо прочего Министерство промышленности и торговли будет отвечать за обеспечение аппаратами для искусственной вентиляции легких и для ЭКМО. В поручении также говорится, что министерства и Федеральное медико-биологическое агентство должны составить список организаций, готовых принять в стационары зараженных коронавирусом, и обеспечить резерв медработников.

Минюсту поручено разработать правовой акт об административной ответственности за нарушение установленных правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Минздрав и Минкомсвязь должны будут разработать специальный интернет-ресурс с актуальной информацией по коронавирусу, а ФСО — обеспечить возможность проводить все совещания в правительстве в режиме видеоконференций.

До этого на встрече с президентом Мишустин рассказал, что россияне «закупают много продуктов», хотя «никаких проблем нет». «Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — ответил тогда Владимир Путин. Вице-премьер Андрей Белоусов утверждал, что при необходимости власти России готовы ограничить поставки продуктов первой необходимости за границу, если их не будет хватать жителям страны. Однако сейчас такой нужды нет, отмечал он.

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Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек, причем десять человек заразились внутри страны. Новые случаи были зафиксированы в Москве, Самарской, Калининградской, Тверской,
Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, в Подмосковье, а также в Республике Хакасия и Красноярском крае.

Авторы: Евгения Кузнецова, Дмитрий Серков
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: коронавирус, правительство, Михаил Мишустин
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