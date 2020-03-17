Военных и заключенных привлекут к производству медицинских масок
Председатель правительства Михаил Мишустин дал поручения по профилактике распространения коронавируса. Документ есть у РБК, он датирован 15 марта, его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству.
В документе глава кабмина, в частности, обязал Минпромторг, Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки и Росгвардию обеспечить военным, студентам и учащимся колледжей условия для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ). Источник РБК в Росгвардии подтвердил подлинность поручения. Ранее замминистра здравоохранения Сергей Краевой определил средства индивидуальной защиты как маски, халаты и лекарственные препараты. Минюст и ФСИН также обязали привлечь к изготовлению медицинских масок заключенных. Они должны производить средства защиты ежедневно, указано в поручении.
РБК направил запрос в пресс-службу правительства. РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.
Кроме того, Минпромторгу поручено создать логистику для доставки СИЗ потребителям — в том числе при помощи «Почты России» и интернет-торговли. Это ведомство также отвечает за взаимодействие между федеральными и региональными властями для обеспечения россиян СИЗ и продовольствием. Продукты питания должны предоставляться населению «в достаточном количестве», сказано в документе. Медицинскими масками должны быть обеспечены и члены избирательных комиссий (этим с Минпромторгом должен заняться Центризбирком).