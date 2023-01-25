NK News узнал о пятидневном карантине в столице КНДР из-за «простуды»

В Пхеньяне распространяются простуда и другие инфекции, говорится в объявлении правительства, в столице предписали не выходить из дома до следующей недели и регулярно измерять температуру. Власти не упоминают коронавирус

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Власти КНДР объявили пятидневный карантин в Пхеньяне из-за растущих случаев респираторных заболеваний, пишет южнокорейский портал NK News со ссылкой на правительственное уведомление.

Жители столицы Северной Кореи обязаны оставаться дома до конца воскресенья, 29 января, и несколько раз в день измерять температуру. Меры введены, говорится в документе, из-за распространяющихся в столице страны болезней, среди которых есть простуда, COVID-19 при этом не упоминается.

О намерении ввести многодневный карантин в Пхеньяне портал сообщил накануне, 24 января. Тогда источник NK News рассказал, что жители северокорейской столицы в панике закупаются продуктами питания, из-за чего заметно выросла протяженность пробок в течение дня. В конце января число проверяющих температуру на входе в магазины и другие общественные места в Пхеньяне выросло до двух-трех человек, отметил собеседник портала.

Впервые власти ВНДР сообщили о заболевшем коронавирусом жителе страны в мае 2022 года. За три месяца, по конец июля, коронавирусом в стране заразились по конец июля коронавирусом заразились более 4,77 млн человек, Пхеньян тогда связывал рост заболеваний с запуском шаров из Южной Кореи. Уже в августе врачи не выявили ни одного пациента. Глава КНДР 11 августа объявил о победе над инфекцией.

В конце января этого года в КНДР показали документальный фильм, в котором назвали результат борьбы с коронавирусом «чудом на этой планете» и «беспрецедентным событием» в истории страны, передавало агентство Yonhap.

В последние недели число заболевших COVID-19 резко выросло в Китае, после отмены властями политики «нулевой терпимости» по отношению к вирусу. В декабре COVID-19 заразились почти 250 млн жителей КНР, сообщал Bloomberg. Группа ученых пришла к выводу, что девять из десяти жителей Пекина (в котором живут около 21,8 млн человек) заболеют коронавирусом к концу января.