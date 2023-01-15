Ученые спрогнозировали, что почти все в Пекине заболеют COVID к февралю

В столице Китая живет 21,8 млн человек, три четвертых из них заболели коронавирусом к концу декабря, почти все заразятся к концу января, выяснили ученые. Они пришли к выводу, что каждый заболевший может заразить еще 3,4 человек

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Девять из десяти (92,3%) жителей китайской столицы Пекин заболеют коронавирусом до конца января, при этом 75,7% пекинцев заразились инфекцией уже к 22 декабря, говорится в результатах исследования, опубликованном в Nature Medicine. Оно было проведено на при помощи создания динамической модели передачи коронавируса и результатов онлайн-опросов среди заболевших.

После объявления китайскими властями «20 мер» по переходу от политики «нулевой терпимости» к COVID-19, коэффициент репродуктивности вируса вырос до 3,44 — каждый заболевший может заразить 3,44 людей, сказано в публикации.

По данным статистики на 2020 год, население Пекина составляло 21,8 млн человек.

Власти Китая начали смягчать суровые ограничения, предполагаемые политикой «нулевой терпимости» в начале декабря после протестов. Резкая отмена мер привела к новой вспышке заболевания: в декабре COVID-19 заразились почти 250 млн жителей КНР, сообщал Bloomberg. Официальная статистика не подтверждала эти данные, до середины января Пекин сообщал о только 5241 погибших за весь период пандемии в Китае. При этом в середине месяца власти КНР сообщили о смерти за прошедший месяц почти 60 тыс. человек, у которых выявили инфекцию, из них 5,5 тыс. умерли от сердечной недостаточности, а остальные от сочетания других болезней с COVID-19.

Крематории в Пекине, Шанхае и других крупных городах республики оказались в начале 2023 года переполнены, в стране возник теневой бизнес по кремации вне очереди по повышенной цене. К крематориям страны выстраивались очереди.

С критикой китайских властей в январе выступила Всемирная организация здравоохранения, там указали, что публикуемые Пекином данные не в полной мере отражают истинное развитие ситуации, прежде всего — уровень смертности.





