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В Южной Корее сообщили о пусках из РСЗО со стороны КНДР

Южнокорейские военные обнаружили несколько «траекторий», предположительно артиллерийских снарядов. По их мнению, пуски были произведены из реактивных систем залпового огня
Фото: Ahn Young-joon / AP
Фото: Ahn Young-joon / AP

КНДР выпустила ракеты, предположительно из реактивных систем залпового огня, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

По данным южнокорейских военных, были обнаружены «траектории», предположительно артиллерийских снарядов между 18:21 и 18:37 (между 12:21 и 12:37 по московскому времени).

Сколько было произведено выстрелов, военные не уточнили. По информации источника агентства, были замечены две траектории.

В прошлый раз КНДР открыла стрельбу из ракетного оружия
12 июня, через неделю после того как запустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, напоминает Yonhap. Последний пуск был осуществлен на фоне возросших опасений по поводу возможных очередных ядерных испытаний или других провокаций, указывает агентство.

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В Сеуле ожидают, что Пхеньян может провести седьмые ядерные испытания после отмены коронавирусных ограничений, приурочив их к важной годовщине. 10 июля в КНДР отмечают 28-ю годовщину смерти основателя КНДР Ким Ир Сена.

В Северной Корее с конца апреля, с начала эпидемии COVID-19, выявили более 4,7 млн случаев заражения коронавирусом. Пхеньян связывал вспышку COVID-19 c запуском воздушных шаров со стороны Южной Кореи. В Сеуле это опровергли.

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