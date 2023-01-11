CNN показал очереди в крематории в Китае на фоне вспышки COVID

Снимки Maxar Technologies запечатлели очереди в крематории и похоронные бюро в ряде городов Китая. По данным властей, с момента отказа от политики «нулевой терпимости» к COVID в стране зафиксировали лишь 37 смертей от коронавируса

Телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки ряда китайских городов, на которых запечатлены очереди в крематории и похоронные бюро, в то время как страна «продолжает борьбу с беспрецедентной волной заражения COVID-19» после снятия жестких ограничений.

Снимки сделала компания Maxar Technologies в декабре и январе. На них, в частности, показаны очереди из автомобилей возле похоронного бюро на окраине Пекина, а также у учреждений в Куньмине, Нанкине, Чэнду, Таншане и Хучжоу.

На одном из снимков запечатлены улицы возле похоронного бюро Куньмина в 2022 году. Другое фото оттуда же сделано на прошлой неделе, на нем видно больше машин, припаркованных вдоль улиц у входа в здание. Эти снимки, пишет CNN, подтверждают данные СМИ и сообщения в соцсетях о том, что похоронные бюро и крематории в стране переполнены. Об этом, например, в начале января писал Bloomberg.

При этом, согласно официальным данным, с 7 декабря, когда власти начали сворачивать политику «нулевой терпимости» к COVID-19, в Китае зафиксировано всего 37 смертей от коронавируса. 9 января Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о трех летальных исходах за сутки, а днем ранее — о двух. Общее число умерших с начала пандемии, по данным властей, составляет 5272 человека.

Власти КНР не подтверждают и данные о большом числе заражений. Bloomberg писал, что в декабре COVID-19 заразились почти 250 млн жителей. По официальным данным, за сутки 22 декабря в стране обнаружили 3,7 тыс. новых случаев коронавируса, а всего число подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 393 тыс. Затем власти перестали публиковать ежедневные данные о заболеваемости.

Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан раскритиковал власти Китая за то, что официальная статистика «не в полной мере отражает истинное влияние заболевания», особенно с точки зрения смертности. Он призвал Пекин обеспечить большую прозрачность в отношении масштабов пандемии.

На этом фоне в Евросоюзе решили предложить Пекину бесплатные вакцины от коронавируса, чтобы помочь сдержать вспышку заболевания. США также хотели организовать поставки современных мРНК-препаратов, однако получили отказ. В Китае в ходе прививочной кампании применяли отечественные вакцины Sinovac и Sinopharm и не использовали препараты, произведенные за рубежом.