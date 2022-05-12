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Пандемия коронавируса ,  
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В КНДР выявили первый случай заболевания COVID-19

Как сообщает Yonhap, у одного из жителей Пхеньяна выявили омикрон-штамм. После этого лидер КНДР Ким Чен Ын провел заседание политбюро и приказал усилить контроль в стране и на границах
Ким Чен Ын на заседании политбюро из-за&nbsp;вспышки COVID
Ким Чен Ын на заседании политбюро из-за вспышки COVID (Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи / Reuters)

На территории Северной Кореи зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом, передает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

По данным агентства, 8 мая у больных в Пхеньяне взяли анализы, результаты которых показали заболеваемость штаммом «омикрон».

После этого власти республики объявили о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации». Затем лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел заседание политбюро, призвав заблокировать все возможности распространения вируса и усилить пограничный контроль.

Администрация президента Южной Кореи сообщила о готовности оказать гуманитарную помощь властям Северной Корее в борьбе с COVID-19, передает Reuters.

ВОЗ начала поставки медикаментов против COVID-19 в КНДР
Общество
Фото:Michael Clevenger / Getty Images

С начала пандемии Пхеньян ни разу официально не отчитывался о случаях заражения коронавирусом в стране. Однако в июле 2020 года ЦТАК сообщило о случае подозрения на COVID-19 в стране. По данным агентства, заразившийся мог «незаконно пересечь» границу КНДР. После этого Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро правящей Рабочей партии. Всех, кто контактировал с вероятным заразившимся, поместили на карантин.

С целью недопущения проникновения вируса в январе 2020 года власти Северной Кореи закрыли наземные, морские и воздушные границы для иностранцев и собственных граждан, а также ввели серьезные ограничения на передвижение внутри страны. В феврале того же года было приостановлено железнодорожное сообщение с Россией, посольства других стран стали закрываться, а дипломаты стали покидать страну. Более того, из-за ситуации с COVID-19 в мире КНДР отказалась участвовать в летних Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

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В октябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала поставлять в страну медикаменты против COVID-19. «Чтобы поддержать Северную Корею необходимыми медикаментами против COVID-19, ВОЗ начала отправку через (китайский порт. — РБК) Далянь», — заявили в организации.

Что касается вакцин от коронавируса, то в прошлом году международное объединение GAVI (альянс поддерживается ООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и другими международными институтами) планировало поставить в КНДР 1,7 млн доз вакцин. Однако Пхеньян сомневался в эффективности препаратов, не подписывал отказ об ответственности за побочные эффекты и не хотел допускать в страну сотрудников GAVI. В июле 2021 года американская версия «Голоса Америки» (русскоязычная версия в России признана иностранным агентом) со ссылкой на источники сообщала, что переговоры о поставках вакцин зашли в тупик из-за того, что КНДР не выполняет условия договоренностей.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Татьяна Стекольникова
КНДР Северная Корея коронавирус COVID-19 омикрон-штамм
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