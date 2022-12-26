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Китай спустя три года с начала пандемии отменит карантин для въезжающих

Китай отменит карантин для въезжающих с 8 января
Отмена обязательного карантина для путешественников станет еще одним шагом в отходе от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу
Фото: Anthony Kwan / Getty Images
Фото: Anthony Kwan / Getty Images

С 8 января в Китае больше не будет обязательным карантин для всех путешественников, въезжающих в страну, об этом сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР, передает Reuters.

Карантин для въезжающих в Китай сохранялся с начала пандемии, смягчать его власти страны начали лишь этой осенью, срок карантина уменьшили до восьми дней.

Гонконгская South China Morning Post пишет, что это решение «знаменует собой последний шаг на пути к отказу от трехлетней политики «нулевой терпимости» к коронавирусу». С 2020 года COVID-19 считался в Китае инфекционным заболеванием высшей категории А. Это ставило его в один ряд с бубонной чумой и холерой. Но, пишет SCMP, теперь медики в Китае получили новые инструкции по которым COVID-19 отнесен к категории заболеваний B, которые уже не требуют обязательной изоляции. Накануне Национальная комиссия здравоохранения прекратила ежедневно публиковать сводки о числе заболевших.

Власти Китая долгое время придерживались политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. В стране, несмотря на то что пандемия пошла на спад, сохранялись строгие ограничения и карантин, который мог охватывать целые города и отдельные районы. На этом фоне в стране начались протесты, участники которых постепенно наряду с требованиями о смягчении ограничений начали выдвигать и политические требования.

11 ноября Национальная комиссия здравоохранения Китая объявила о смягчении ограничений по COVID-19 в стране. Время домашнего карантина для контактных лиц сократили до трех дней и ввели новую категоризацию зон риска по COVID: при отсутствии новых случаев заболевания в зонах высокого риска уровень объявленной угрозы снижается.

7 декабря, после волны протестов, власти Китая приняли еще одно решение о смягчении политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. В частности, в стране отменили неизбирательное всеобщее ПЦР-тестирование, бессимптомным больным и тем, у кого COVID-19 протекает в легкой форме, разрешили оставаться на домашнем карантине без обязательной госпитализации.

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Кроме того, Национальная комиссия здравоохранения Китая смягчила подход к карантинным зонам — вместо локдаунов в целых районах и кварталах при обнаружении случаев заболевания теперь на карантин будут ставиться отдельные здания и этажи.

Однако быстрая отмена ограничений привела к новой вспышке заболевания. Bloomberg со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения сообщил, что в декабре COVID-19 заразились почти 250 млн жителей КНР — 18% населения страны. Данные о вспышке коронавируса обсуждались на закрытом заседании Национальной комиссии здравоохранения КНР. Только за один день 20 декабря COVID-19 заразились 37 млн человек.

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Китай карантин COVID-19
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