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FT сообщила о признании Си Цзиньпином масштаба COVID-кризиса в Китае

FT: Си Цзиньпин признал масштабы COVID-кризиса в КНР, выразив беспокойство о селах
Во время празднования Нового года по лунному календарю в Китае резко увеличивается пассажиропоток, FT называет это крупнейшей миграцией на планете. Глава КНР выразил беспокойство риском для сельских жителей в связи с коронавирусом
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Китай вступает в «новую фазу» своих ответных мер на распространение коронавируса, наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в сельских районах, заявил глава КНР Си Цзиньпин во время выступления в Большом народном зале в Пекине. FT отмечает, что это пока самое прямое признание главой Китая масштабов кризиса с заболеваемостью в республике COVID-19.

Си Цзиньпин в своей речи приказал вновь ввести более строгие меры в области здравоохранения в домах престарелых и учреждениях социального обеспечения, учитывая уязвимость пожилых людей перед инфекцией, а также подготовиться к лечению тяжелых случаев болезни.

Глава КНР сделал это заявление накануне Нового года по лунному календарю, когда в Китае резко вырастает пассажиропоток по всей стране.

FT отмечает, что праздник является, фактически, крупнейшей миграцией людей на планете. По официальному прогнозу, жители Китая совершат 2 млрд поездок, чтобы встретиться с родственниками в ближайшие недели. До пандемии совершалось около 3 млрд поездок. По прогнозам экспертов, Китай рискует столкнуться с крупнейшей волной заболеваний коронавирусом со времени начала пандемии.

В начале декабря китайские власти отменили суровые ограничения в рамках «нулевой терпимости» к COVID-19 из-за массовых протестов. Резкая отмена мер привела к новой вспышке заболевания: в декабре COVID-19 заразились почти 250 млн жителей КНР, сообщал Bloomberg. За месяц, к середине января, от коронавируса умерли около 60 тыс. пациентов, сообщала официальная статистика.

В ВОЗ при этом выражали уверенность, что власти Китая не предоставляют полную информацию о масштабах распространения инфекции, в частности — по отношению о текущей смертности. К крематориям в КНР выстроились очереди, в стране возник теневой бизнес по перепродаже мест для кремации родственников за увеличенную плату.

Группа ученых пришла к выводу, что девять из десяти жителей Пекина (в котором живут около 21,8 млн человек) заболеют коронавирусом к концу января, соответствующее исследование было опубликовано в медицинском журнале Nature.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай Си Цзиньпин коронавирус
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