Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом

В августе в Северной Корее не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Всего с конца апреля по конец июля COVID-19 в стране заболели более 4,772 млн человек

КНДР одержала победу над COVID-19, заявил руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает Yonhap со ссылкой на государственные СМИ страны.

На совещании по противоэпидемическим мерам Ким Чен Ын «торжественно объявил о победе в противоэпидемической кампании по уничтожению <...> нового коронавируса», передали госСМИ.

В августе в КНДР не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Заболеваемость начала снижаться с июля и к концу месяца достигла минимальных значений. Так, 29 июля власти сообщили всего о трех заболевших COVID-19.

Всего с конца апреля по конец июля коронавирусом заразились более 4,772 млн человек, почти все выздоровели. В середине мая заболеваемость достигала пиковых значений — более 390 тыс. инфицированных в сутки.

Пхеньян связывал вспышку COVID-19 c запуском воздушных шаров со стороны Южной Кореи. В Сеуле это опровергли.