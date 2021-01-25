Эксперты объяснили сообщения о смертях от вакцины Pfizer

Пока нет ни одного случая смерти, доказанно связанного с применением вакцины Pfizer или Moderna, заявил в разговоре с РБК специалист по вакцинам, директор центра Глобальной вирусологической сети и советник ВОЗ, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков.

«Все эти сообщения, которые есть, — это абсолютная ерунда. Когда вы применяете вакцину к большому количеству людей, в том числе пожилым, кто-то из них умрет. Но это совершенно не означает, что они умерли от вакцины», — сказал Чумаков.

По его словам, в США зарегистрирован случай, когда у пациента, получившего вакцину, спустя три недели после прививки случился инсульт, но эта смерть также не была связана с вакциной. «Есть несколько случаев аллергии, так как есть люди, которые получают любую вакцину, которая вызывает у них резкую аллергическую реакцию. Но это не уникальная вещь. Именно поэтому, когда людей прививают вакцинами в США, в центрах, где прививки делают, есть специальная комната, где человека не отпускают в течение первых 15 минут, они ждут, проявится аллергическая реакция или нет. Это разумная стратегия для новой вакцины», — рассказал эксперт.

«Умер после вакцинации» не означает, что «умер вследствие вакцинации», — согласен научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Сообщения о побочных эффектах и смертях после прививок После старта массовой вакцинации в странах ЕС органы здравоохранения различных стран отчитались о серьезных побочных эффектах применения матричных вакцин (таких как Comirnaty и Moderna) и смертях пожилых людей, получивших вакцину. Так, Норвегия сообщила о 23 смертях среди получивших вакцину Pfizer пациентов с хроническими заболеваниями старше 80 лет, десять пожилых людей с тяжелыми заболеваниями умерли после прививки в Германии. В Израиле у 13 жителей после прививки Comirnaty произошел легкий лицевой паралич. В Нидерландах с последствиями различной степени тяжести — от боли на месте укола до аллергии и отеков — столкнулись более 100 человек. В Минздраве страны отметили, что число сообщений о побочных эффектах находится в рамках ожидаемой статистики. В Финляндии Агентство безопасности и развития в области фармацевтики Fimea сообщило о 32 случаях возникновения побочных реакций на вакцину Comirnaty. У привитых граждан страны возникали тяжелые аллергические реакции, например анафилактический шок, и более легкие, такие как реакция в месте инъекции, увеличение лимфатических узлов, тошнота, недомогание, крапивница, усталость, головная боль и озноб.

Матричные вакцины

В странах ЕС Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) одобрены две вакцины — вакцина Comirnaty, совместная разработка американской Pfizer и немецкой компании BioNTech (разрешена 21 декабря прошлого года), а также препарат американской компании Moderna (получил одобрение 6 января).

Как пояснила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, обе вакцины созданы на базе матричной РНК-платформы, предполагающей «программирование» реакций организма на вирусные частицы, и у человечества пока не накоплен опыт долгосрочного применения таких вакцин.

РНК — рибонуклеиновая кислота, одна из трех основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов и играют важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и выражении генов.

По словам Попович, чтобы описать механизм действия матричных вакцин, можно представить, что в организм человека попадает «инструкция», на основании которой организм начинает генерировать вирусоподобные частицы, которые затем распознает иммунитет.

«Но это очень сложный механизм, организм может отреагировать совсем не так, как они предполагают. Сейчас третий этап клинических испытаний, в котором выявляются слабые стороны препарата. Какие они будут, зависит от человека. По сути, сейчас, когда вводится вакцина в Европе, исследуют реакцию человеческого организма на новый биологический препарат. Европейцы ставят на себе эксперимент», — считает она.

Однако, по словам Попович, пока нельзя сказать, что вакцина опасна: нужно установить причинно-следственную связь. «Люди умирают и без вакцины. Вполне возможно, что есть какое-то влияние, но пока доказывать это сложно», — говорит Попович.

С тем, что вакцины на матричной РНК-платформе изучены не в полной мере, согласился ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Такой тип вакцин, как вакцина Pfizer, раньше не делали, поэтому мы про них ничего не знаем», — говорит Чепурнов. По его словам, введение такого большого количества измененного генетического материала людям раньше не практиковалось. «Есть американские специалисты, которые высказывают опасения, что это может привести к созданию генетических нарушений у человека через какое-то время», — сказал Чепурнов.

По словам инфекциониста Николая Малышева, каких-то известных особенностей, которые делают вакцину Pfizer опасной, нет. «Даже несмотря на то, что она сделана на другой платформе. Это общепринятая платформа. Все платформы давно описаны, давно разработаны», — считает Малышев.

ВОЗ о связи смертности среди пожилых с вакциной Pfizer Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучили на заседании специального подкомитета по безопасности вакцин 19 января данные о смертях среди пожилых граждан ЕС, получивших прививки. Они пришли к выводу, что имеющиеся данные не свидетельствуют о каком-либо неожиданном или нежелательном увеличении смертности среди ослабленных пожилых людей и не говорят о каких-либо необычных последствиях введения вакцины Pfizer. «Отчеты соответствуют ожидаемым уровням смертности от всех причин и причинам смерти в подгруппе ослабленных, пожилых людей. Имеющаяся информация не подтверждает роль вакцины в зарегистрированных смертельных исходах», — говорится в заявлении организации. В связи с этим ВОЗ считает, что «баланс пользы и риска» от применения вакцины остается благоприятным для пожилых людей и пока не предполагает пересмотра рекомендаций по безопасности этой вакцины.

Специфика российских вакцин

По просьбе РБК эксперты также рассказали, в чем отличие российских вакцин от западных разработок. По словам Чепурнова, у «классических» инактивированных вакцин вроде той, что создал российский Институт им. М.П. Чумакова, гораздо более длительная история применения.

«Такого рода препараты известны уже 200 лет. У нас уже богатый опыт их применения, и мы знаем, что никаких последствий нет. Это тот же самый возбудитель, только он убитый, кроме местных реакций ничего не вызывает», — пояснил эксперт.

Накоплен и опыт нескольких десятилетий относительно применения рекомбинантных вакцин наподобие векторных вакцин «Спутник V», разработанной в Институте им. Н.Ф. Гамалеи, и вакцины AstraZeneca. «Мы знаем, что несколько таких вакцин есть, и в течение нескольких лет они применялись, многие люди ими вакцинировались, и за этим никаких негативных последствий нет. Про матричную вакцину мы такого не знаем», — отметил Чепурнов.

Однако по словам директора Центра глобальной вирусологической сети Константина Чумакова, в механизме работы матричных вакцин и вакцин векторных, как «Спутник V», отличий не так уж много.

Векторные аденовирусные вакцины также содержат ген, в котором закодирован белок шипа, только вводится он не в виде рибонуклеиновой кислоты, как в матричных вакцинах, а в виде дефектного аденовируса, куда уже «встроена» нужная для выработки иммунного ответа последовательность, объясняет эксперт.

«В обоих случаях это некоторый троянский конь, который несет в себе информацию, необходимую для создания иммунитета. Это технически разные вещи, но речь идет об одном и том же — вы в организм прививаемого человека доставляете «инструкцию» о том, как сделать этот белок, [на который выработается иммунный ответ]. Обе эти технологии экспериментальные, такие вакцины практически не применялись на людях до этого времени», — рассказал Чумаков.

По его словам, вероятность того, что РНК-вакцины приведут к каким-то мутациям, практически равна нулю. «В тех случаях, когда вакцина сделана с содержанием ДНК (а аденовирус — это вирус, который содержит ДНК), это более вероятно. Я не хочу сказать, что это может произойти, это чисто теоретическая возможность. Для рибонуклеиновой кислоты этого не может быть в принципе», — сказал Чумаков.

Какой механизм окажется лучше, станет понятно со временем, считает он.