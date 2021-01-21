Пандемия коронавируса , 21 янв, 10:00
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ГУМ, опера и ТЦ: где в Москве заработали мобильные пункты вакцинации
18 января в России стартовала массовая вакцинация от COVID-19, а 20 числа в Москве заработали выездные бригады, прививающие жителей столицы без предварительной записи и справки с работы. Желающим необходимо лишь взять с собой паспорт и полис ОМC (при наличии). Как выглядят такие пункты вакцинации — в фоторепортаже РБК
Пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе
Пункт в «Геликон-опере»
Здесь можно привиться в ТРЦ «Город»
Пункт в офисе центра «Мои документы» в ТРЦ «Афимолл Сити»
Здесь можно сделать прививку в фуд-молле «Депо»
Пункт вакцинации от COVID-19 в ТРЦ «Океания»