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ГУМ, опера и ТЦ: где в Москве заработали мобильные пункты вакцинации

18 января в России стартовала массовая вакцинация от COVID-19, а 20 числа в Москве заработали выездные бригады, прививающие жителей столицы без предварительной записи и справки с работы. Желающим необходимо лишь взять с собой паспорт и полис ОМC (при наличии). Как выглядят такие пункты вакцинации — в фоторепортаже РБК
Фото:Михаил Гребенщиков для РБК
Фото: Михаил Гребенщиков для РБК
Пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Пункт в «Геликон-опере»

Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Здесь можно привиться в ТРЦ «Город»
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Пункт в офисе центра «Мои документы» в ТРЦ «Афимолл Сити»
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Здесь можно сделать прививку в фуд-молле «Депо»
Фото:Михаил Гребенщиков для РБК
Фото: Михаил Гребенщиков для РБК
Пункт вакцинации от COVID-19 в ТРЦ «Океания»
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