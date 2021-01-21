ГУМ, опера и ТЦ: где в Москве заработали мобильные пункты вакцинации

18 января в России стартовала массовая вакцинация от COVID-19, а 20 числа в Москве заработали выездные бригады, прививающие жителей столицы без предварительной записи и справки с работы. Желающим необходимо лишь взять с собой паспорт и полис ОМC (при наличии). Как выглядят такие пункты вакцинации — в фоторепортаже РБК