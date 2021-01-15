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В Германии умерли десять привитых от COVID-19 человек

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В Германии умерли десять пожилых человек, которые привились от коронавируса. Об этом пишет еженедельный немецкий журнал Der Spiegel.

«Все умершие были тяжелобольными», — заявила эксперт в области клинической фармакологии Бриджит Келлер-Станиславски. По ее словам, это были люди преклонного возраста.

В Норвегии умерли 23 привитых от COVID-19 вакциной Pfizer
Общество
Фото:Michael Ciaglo / Getty Images

Федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха сообщил о 325 предполагаемых случаях побочных эффектов после вакцинации. Всего в стране сделали уже более 600 тыс. прививок от коронавируса. Келлер-Станиславски отметила, что неблагоприятные последствия чаще возникают у вакцинированных людей старше 60 лет.

Президент института Пауля Эрлиха Клаус Чичутек заявил, что вакцины, используемые в Германии, безопасны и эффективны.

В Германии проводят вакцинацию препаратом американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech и препаратом Moderna. В материале Der Spiegel не уточняется, какой из двух вакцин были привиты умершие немецкие пациенты.

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Известно о неоднократных летальных исходах после прививки препаратом Pfizer в разных странах мира. В Норвегии умерли 23 человека. Главврач Норвежского агентства лекарственных средств Сигурд Хортему заявил, что к смерти некоторых пожилых пациентов могли привести общие побочные эффекты от вакцины, температура и тошнота. Представитель агентства Стейнар Мадсен в то же время заявил, что вакцина «имеет очень небольшой фактор риска», кроме случаев, когда ее дают пожилым с ослабленным здоровьем.

В США после прививки Pfizer умерли два человека, один из них страдал атеросклерозом и ожирением. В Португалии скончалась 41-летняя педиатр, по словам близких, без проблем со здоровьем.

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Источник: JHU
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вакцина коронавирус Германия
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