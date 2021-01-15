В Германии умерли десять привитых от COVID-19 человек

В Германии умерли десять пожилых человек, которые привились от коронавируса. Об этом пишет еженедельный немецкий журнал Der Spiegel.

«Все умершие были тяжелобольными», — заявила эксперт в области клинической фармакологии Бриджит Келлер-Станиславски. По ее словам, это были люди преклонного возраста.

Федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха сообщил о 325 предполагаемых случаях побочных эффектов после вакцинации. Всего в стране сделали уже более 600 тыс. прививок от коронавируса. Келлер-Станиславски отметила, что неблагоприятные последствия чаще возникают у вакцинированных людей старше 60 лет.

Президент института Пауля Эрлиха Клаус Чичутек заявил, что вакцины, используемые в Германии, безопасны и эффективны.