В ЕС одобрили использование вакцины от коронавируса Moderna

Европейский регулятор одобрил использование вакцины от компании Moderna. Теперь это решение должны одобрить власти ЕС. До этого в странах союза разрешено было только применение вакцины компании Pfizer

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В Евросоюзе дали условное разрешение на использование вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna. Об этом говорится в сообщении регулятора — Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).

Условное разрешение означает, что компания продолжит предоставлять результаты испытаний в течение двух лет. Препарат предназначен для лиц старше 18 лет.

Теперь вакцина должна получить одобрение властей Евросоюза. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ЕК «полным ходом работают над тем, чтобы утвердить это решение и сделать вакцину доступной в ЕС».

Вакцина Moderna стала второй, использование которой одобрил регулятор Евросоюза. 21 декабря ЕС разрешил применение вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Оба препарата, по информации разработчиков, показали высокую эффективность. У Pfizer она заявлена на уровне 95%, у Moderna — 94,1% и 100% при тяжелых случаях.