В Норвегии умерли 23 привитых от COVID-19 вакциной Pfizer

Вакцинация населения королевства разработанным Pfizer препаратом началась две с половиной недели назад. С сегодняшнего дня норвежцем также начали колоть вакцину от компании Moderna

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В Норвегии скончались по меньшей мере 23 человека, которым ранее сделали прививку от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Норвежского агентства лекарственных средств.

«Сообщается о 23 смертельных исходах в связи с вакцинацией. Сейчас 13 из них изуают специалисты», — говорится в сообщении.

Главный врач агентства Сигурд Хортему заявил, что уже полученные отчеты могут свидетельствовать, что общие побочные эффекты от вакцины, такие как температура и тошнота, могли привести к смерти некоторых пожилых пациентов, у которых наблюдались проблемы со здоровьем.

Еврокомиссия разрешила использование вакцины, которую разработала американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech, 21 декабря прошлого года. Спустя шесть дней в Евросоюзе началась массовая вакцинация этим препаратом. Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Люксембург и Швейцария договорились координировать свои действия, чтобы выработать оптимальные графики прививочных кампаний.