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В Норвегии умерли 23 привитых от COVID-19 вакциной Pfizer

Вакцинация населения королевства разработанным Pfizer препаратом началась две с половиной недели назад. С сегодняшнего дня норвежцем также начали колоть вакцину от компании Moderna
Pfizer PFE $36,79 -0,03% Купить
Фото: Michael Ciaglo / Getty Images
Фото: Michael Ciaglo / Getty Images

В Норвегии скончались по меньшей мере 23 человека, которым ранее сделали прививку от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Норвежского агентства лекарственных средств.

«Сообщается о 23 смертельных исходах в связи с вакцинацией. Сейчас 13 из них изуают специалисты», — говорится в сообщении.

Главный врач агентства Сигурд Хортему заявил, что уже полученные отчеты могут свидетельствовать, что общие побочные эффекты от вакцины, такие как температура и тошнота, могли привести к смерти некоторых пожилых пациентов, у которых наблюдались проблемы со здоровьем.

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Фото:Jordan Pix / Getty Images

Еврокомиссия разрешила использование вакцины, которую разработала американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech, 21 декабря прошлого года. Спустя шесть дней в Евросоюзе началась массовая вакцинация этим препаратом. Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Люксембург и Швейцария договорились координировать свои действия, чтобы выработать оптимальные графики прививочных кампаний.

Вакцинация с использованием этого препарата стартовала в Норвегии 27 декабря. Первыми в стране были привиты жители одного из домов престарелых в Осло. Спустя неделю выяснилось, что двое из тех, кто сделал прививку, скончались. Позднее стало известно о еще одной жертве. Их смерть, как заявляли власти, могла быть не связана с вакцинацией. Сейчас ведется расследование причин гибели добровольцев.

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Сейчас первую дозу вакцины Pfizer в Норвегии получили более 21 тыс. человек. Несколько дней назад в страну поставили партию препарата, которую разработала американская компания Moderna. Днем 14 января этим препаратом привили первого норвежца.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Юшков
Норвегия вакцинация коронавирус COVID-19 Pfizer
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