В Норвегии умерли 23 привитых от COVID-19 вакциной Pfizer
В Норвегии скончались по меньшей мере 23 человека, которым ранее сделали прививку от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Норвежского агентства лекарственных средств.
«Сообщается о 23 смертельных исходах в связи с вакцинацией. Сейчас 13 из них изуают специалисты», — говорится в сообщении.
Главный врач агентства Сигурд Хортему заявил, что уже полученные отчеты могут свидетельствовать, что общие побочные эффекты от вакцины, такие как температура и тошнота, могли привести к смерти некоторых пожилых пациентов, у которых наблюдались проблемы со здоровьем.
Еврокомиссия разрешила использование вакцины, которую разработала американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech, 21 декабря прошлого года. Спустя шесть дней в Евросоюзе началась массовая вакцинация этим препаратом. Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Люксембург и Швейцария договорились координировать свои действия, чтобы выработать оптимальные графики прививочных кампаний.