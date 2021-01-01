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В европейских странах началась массовая вакцинация от коронавируса

С 27 декабря в европейских странах стартует массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Единственный одобренный регулирующими органами ЕС препарат — совместная разработка Pfizer и BioNTech
Фото: Ian Forsyth / Getty Images
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

В европейских странах начали прививать граждан от COVID-19. Прививки получат определенные местными правительствами жители в Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии. Вакцинация будет добровольной и бесплатной для граждан всех стран.

Единственной одобренной европейским регулятором вакциной от коронавирусной инфекции является совместная разработка американской Pfizer и немецкой BioNTech — Comirnaty (BNT162b2).

Для первого этапа европейской прививочной кампании ее производят на заводах Pfizer в Бельгии. Прививочная кампания для жителей самой Бельгии стартует 28 декабря.

Союз восьми

Восемь стран — Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания и Люксембург (а также Швейцария, которая не входит в ЕС) заключили договор о координации своих стратегий вакцинации. Этот совместный план будет способствовать «быстрому» обмену информацией о ходе и результатах вакцинации между странами, просвещению населения о вакцинации и борьбе с дезинформацией о вакцинах, рассчитывают подписанты соглашения.

В Германии вакцинацию 27 декабря начнут с пожилых граждан страны, говорил министр здравоохранения Йенс Спан. Прививочная кампания в стране начнется с обитателей домов престарелых и работающего там персонала, затем ее получат желающие среди граждан, которым больше 80 лет. В приоритетном порядке вакцину также получат сотрудники социальных служб и медики, работающие в отделениях интенсивной терапии и в службах скорой помощи.

На следующих этапах вакцинацию распространят на тех, кому больше 70 и 60 лет, а также на тех людей, у кого есть хронические заболевания, повышающие риск тяжелого течения COVID-19, — заболевания почек или печени, рак или аутоиммунные заболевания. Постепенно провакцинируют медиков других категорий, сотрудников полиции, пожарных, преподавателей и тех, кто работает в розничной торговле.

Во Франции прививки от вакцины также начнут делать 27 декабря. По словам министра здравоохранения Оливье Вернана, французские власти в этот день сделают прививки от COVID-19 в нескольких домах престарелых в Париже и Бургундии, это буквально несколько десятков человек.

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Жителей всей страны рассчитывают привить в три этапа. Первая фаза, когда будут прививать в основном пожилых граждан, продлится до февраля. За это время планируют вакцинировать около миллиона человек. Затем начнется второй этап, когда вакцинируют почти 14 млн человек, которые находятся в группе риска из-за работы, хронических заболеваний или возраста. Всех остальных желающих вакцинируют на третьем этапе, который, как ожидается, начнется весной, рассказывал премьер-министр Жан Кастекс, выступая перед парламентом страны.

Какие вакцины ближе всего к старту массовой вакцинации
Фотогалерея 

Министерство здравоохранения Испании разделило население на 15 групп, каждая из которых будет допущена к вакцинации в порядке очереди. Первый этап (январь—март 2021 года) вакцинации охватит около 2,5 млн человек — жителей и персонал домов престарелых, медицинских работников и людей из групп риска. С апреля по июнь и с июля по сентябрь пройдут другие две фазы вакцинации, решение о том, какие группы в каком порядке будут получать вакцину, пока не принято.

Австрия начнет вакцинацию с прививок в домах престарелых Нижней Австрии и Вены. К концу года в страну поставят 10 тыс. доз препарата. На втором этапе (февраль—март 2021 года) вакцину получат медики и представители «системно значимых» профессий — полицейские, преподаватели, сотрудники пищевой промышленности, работники транспортных компаний и др. Затем вакцину будут ставить всем желающим. В общей сложности Австрия должна получить 24 млн доз вакцин различных производителей от Европейского союза.

Одна из самых массовых поставок вакцины Pfizer — 1,8 млн доз — ожидается в Италии, которая пострадала от COVID-19 одной из первых, а сейчас находится на восьмом месте в мире по числу заболевших. Препарат распределят между медперсоналом, социальными работниками, пожилыми гражданами и другими уязвимыми категориями граждан. Первую прививку поставят 27 декабря медсестре одной из римских больниц.

Вакцинация от COVID-19 в Бельгии начнется 28 декабря, первым, кто получит вакцину, станет 96-летний житель дома престарелых во Фландрии. После пожилых бельгийцев и сотрудников домов престарелых планируют провакцинировать медицинских работников. Люксембург также планирует начать вакцинацию 28 или 29 декабря, первыми препарат получат работающие с коронавирусными больными медики.

Другие страны

27 декабря начнется плановая вакцинация в Чехии и Болгарии. По словам премьер-министра Чешской Республики Андрея Бабиша, 10 тыс. доз, которые получит страна до конца года, распределят между Богемией и Моравией. «Одна из коробок, в которой находится 4870 вакцин, отправится в Моравию, в Брно», — пояснил он.

В Болгарии первые дозы вакцины распределят между медиками трех городов — Софии, Пловдива и Бургаса, сообщил главный санитарный врач страны Ангел Кунчев. По его словам, власти намерены распределить препарат среди 5 тыс. медиков. «Придут 10 тыс. доз, но мы провакцинируем 5 тыс. человек, потому что мы хотим, чтобы вторая доза также была зарезервирована для них», — пояснил он. Вторую партию в 52 тыс. доз в Болгарии ожидают в январе. По словам министра здравоохранения Костадина Ангелова, примерно 47% медиков Болгарии уже изъявили желание получить вакцину.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 23 декабря заявил, что в стране ожидают поставок вакцины Pfizer 26 декабря. По его словам, сразу 27 или 28 декабря в стране начнут ставить прививки сотрудникам больниц, работающим с коронавирусными больными.

В октябре Венгрия объявила о планах импортировать российскую вакцину «Спутник V», которая не одобрена европейскими регулирующими органами, что вызвало упреки со стороны Брюсселя. Используя лазейку в регулировании ЕС, Венгрия на прошлой неделе продвигала свой план использования российской вакцины, объявив, что от 3 тыс. до 5 тыс. ее граждан могут принять участие в клинических испытаниях российского препарата, пишет CNN. Страна также ведет переговоры о вакцинах с Китаем и Израилем.

Венгрия получила образец российской вакцины от коронавируса
Общество
Фото:szijjarto.peter.official / Facebook

В Нидерландах вакцинация начнется после Нового года — 8 января. Местный Минздрав пояснял, что не успел подготовить к кампании ИT-инфраструктуру, не разработал рекомендации и скрипты для персонала call-центров. Первыми на прививки пригласят тех, кто работает в домах престарелых, ухаживает за инвалидами и оказывает медицинскую помощь.

Выступая в парламенте, министр здравоохранения Уго де Йонге заявил депутатам, что «символическое» начало кампании не имеет смысла, так как медицинские учреждения страны должны быть готовы к массовой кампании. Мы узнали от британцев, что некоторые теряли сознание во время процедуры. Это значит, что мы должны учесть это в сценариях и медицинских протоколах», — заявил Йонге.

Автор
Наталья Демченко
коронавирус вакцинация Европа COVID-19 Франция Бельгия Германия
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