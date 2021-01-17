У 13 израильтян прививка против COVID-19 вызвала паралич лица

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В Израиле у 13 жителей после прививки против коронавирусной инфекции произошел легкий лицевой паралич. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Один из пациентов рассказал изданию, что спустя несколько минут после прививки он почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту.

«По крайней мере 28 часов я ходил с ним. Я не могу сказать, что это полностью исчезло, но, кроме этого, у меня нет другой боли», — сказал мужчина.

В министерстве не исключили, что число пациентов с похожими симптомами после вакцинации может быть больше, пишет издание. Также в ведомстве сообщили, что всем, у кого после введения первой дозы появились схожие симптомы, следует отложить вторую прививку до выздоровления.