В Нидерландах у 100 человек выявили побочные эффекты после вакцины Pfizer

Около ста человек сообщили о побочных эффектах после вакцины Pfizer. В двух случаях это были тяжелые аллергические реакции, такие как сыпь или отек глаз, сообщили в Нидерландах. Власти отметили, что такие показатели были ожидаемы

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В Нидерландах около ста человек заявили о побочных эффектах после получения вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщили в Центре фармаконадзора Лареб, передает телеканал NOS.

По данным центра, в двух случаях после введения препарата наблюдались тяжелые аллергические реакции.

«Речь шла о таких симптомах, как сыпь и отек вокруг глаз», — сообщила глава центра Агнес Кант. По ее словам, все, у кого появились побочные эффекты, получили медицинскую помощь и быстро поправились.

Кант добавила, что остальные сообщения касаются свойственных для вакцин побочных эффектов. Среди них боль в месте укола, головная боль и усталость. Эти побочные эффекты часто наблюдались у получивших вакцину Pfizer, сообщил NOS.