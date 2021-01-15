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Пандемия коронавируса ,  
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В Нидерландах у 100 человек выявили побочные эффекты после вакцины Pfizer

Около ста человек сообщили о побочных эффектах после вакцины Pfizer. В двух случаях это были тяжелые аллергические реакции, такие как сыпь или отек глаз, сообщили в Нидерландах. Власти отметили, что такие показатели были ожидаемы
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Фото: Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images

В Нидерландах около ста человек заявили о побочных эффектах после получения вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщили в Центре фармаконадзора Лареб, передает телеканал NOS.

По данным центра, в двух случаях после введения препарата наблюдались тяжелые аллергические реакции.

«Речь шла о таких симптомах, как сыпь и отек вокруг глаз», — сообщила глава центра Агнес Кант. По ее словам, все, у кого появились побочные эффекты, получили медицинскую помощь и быстро поправились.

Кант добавила, что остальные сообщения касаются свойственных для вакцин побочных эффектов. Среди них боль в месте укола, головная боль и усталость. Эти побочные эффекты часто наблюдались у получивших вакцину Pfizer, сообщил NOS.

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Общество
Фото:Maja Hitij / Getty Images

Нидерланды начали вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer 27 декабря. К 14 января в стране прививку получили около 47 тыс. человек, сообщила Кант. «Мы ожидали, что на каждые 10 тыс. прививок будет приходиться 20–25 случаев появления побочных эффектов, так что эти данные соответствуют нашим оценкам», — сказала глава центра. В то же время она отметила, что не все вакцинированные могут сообщать о побочных эффектах.

В Норвегии умерли как минимум 23 человека, получивших вакцину Pfizer, сообщило накануне Норвежское агентство лекарственных средств. Все умершие были старше 80 лет и имели хронические заболевания, заявил представитель агентства Стейнар Мадсен.

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По словам главного врача агентства Сигурда Хортему, полученные отчеты могут свидетельствовать, что общие побочные эффекты от вакцины, такие как температура и тошнота, могли привести к смерти некоторых пожилых пациентов, у которых были проблемы со здоровьем.

Автор
Виктория Полякова
вакцина Pfizer Нидерланды коронавирус
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