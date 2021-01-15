В Нидерландах у 100 человек выявили побочные эффекты после вакцины Pfizer
В Нидерландах около ста человек заявили о побочных эффектах после получения вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщили в Центре фармаконадзора Лареб, передает телеканал NOS.
По данным центра, в двух случаях после введения препарата наблюдались тяжелые аллергические реакции.
«Речь шла о таких симптомах, как сыпь и отек вокруг глаз», — сообщила глава центра Агнес Кант. По ее словам, все, у кого появились побочные эффекты, получили медицинскую помощь и быстро поправились.
Кант добавила, что остальные сообщения касаются свойственных для вакцин побочных эффектов. Среди них боль в месте укола, головная боль и усталость. Эти побочные эффекты часто наблюдались у получивших вакцину Pfizer, сообщил NOS.