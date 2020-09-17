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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин попросил работодателей оставить сотрудников на удаленке

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что увеличение числа работников на удаленке означает сокращение числа контактов и заражаемость COVID-19
Фото:АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Несмотря на сокращение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, угроза сохраняется, а потому работникам столичных предприятий лучше продолжать работу в удаленном режиме. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.

«Чем больше людей на дистанционной работе, тем меньше передвижений по городу, меньше контактов, ситуация будет более стабильной», — пояснил Собянин.

Обращаясь к руководителям всех работающих в Москве компаний и предприятий, независимо от формы собственности, мэр столицы призвал их по возможности оставить сотрудников дома.

«Если можно и это не является каким-то серьезным ущербом для работы организации, продолжайте организовывать дистанционную работу. <...> Эти рекомендации по дистанционной работе мы никогда не убирали, и я бы настойчиво рекомендовал придерживаться их, если это возможно», — сказал Собянин.

За последние сутки в Москве выявлено 730 новых случаев заражения COVID-19, умерли от болезни девять человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В России за те же сутки диагностировали 5762 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало наибольшим показателем за сутки с 26 июля, когда было выявлено 5765 новых заболевших.

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Автор
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